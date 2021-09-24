Лікарям вдалося стабілізувати його стан здоров'я.

18-річний Тимур Бекмансуров, який влаштував бійню в Пермському державному університеті, прийшов до тями.

Про це повідомляє Telegram-канал 112.

За їхніми даними, лікарям вдалося стабілізувати його стан здоров'я.

"Думки Бекмансурова сплутані, він не розуміє, де знаходиться, не пам'ятає, що сталося і періодично втрачає свідомість", - йдеться в повідомленні.

Стан Бекмансурова оцінюється як важкий, лікарі прогнозів не дають.

Допитати стрілка на цей час також неможливо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нападник був підключений до апарату штучної вентиляції легенів, йому ампутували ліву ногу.

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Стрілянина в Пермському університеті: що відомо

Вранці 20 вересня в Росії у Пермському державному університеті сталася стрілянина.

В результаті стрілянини шестеро осіб загинули, ще 29 постраждали.

18-річного Тимура Бекмансурова знешкодив молодший лейтенант Калінін. При затриманні він стріляв у нього вісім разів.

При собі у нападника знайшли рушницю Huglu Atrox Pump, патронташ, 100 патронів і сумку з документами.

Стрілок тривалий час планував напад, збирав гроші на рушницю і ретельно готувався.

Автор: Денис Прядко