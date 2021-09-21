Він не приходив до тями.

18-річному Тимуру Бекмансурову, який 20 вересня відкрив стрілянину по студентах в Пермськму Державному університеті, ампутували ліву ногу.

Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

"Бекмансурову ампутували ліву ногу. Попередньо, по коліно. До тями він не приходив. Стан вкрай важкий", - йдеться в повідомленні.

Пермське видання 59.RU повідомляє, що нападник підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Його стан медики оцінюють як вкрай важкий.

Читайте також"Я хочу вбивати": 10-річна москвичка пішла від батьків, залишивши моторошний лист (фото)Раніше стало відомо, що батько Тимура Бекмансурова був найманцем на Донбасі і в Чечні. За словами сусіда, на його зброї і вчився стріляти Тимур.

Стрілянина в Пермському університеті

20 вересня в Росії у Пермському Державному університеті сталася стрілянина. В результаті стрілянини шестеро людей загинули, ще 29-постраждали.

Злочинця, 18-річного Тимура Бекмансурова знешкодив молодший лейтенант Калінін. При затриманні він стріляв у нього вісім разів.

При собі у нападника знайшли рушницю Huglu Atrox Pump, патронаж, 100 патронів і сумку з документами.

З'ясувалося, що стрілець тривалий час планував напад і збирав гроші на рушницю.

Автор: Людмила Жерновська