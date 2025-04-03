Військові оприлюднили відео, на якому можна побачити кораблі.

Кораблі ВМС ЗС України "Черкаси" та "Чернігів" першими з початку повномасштабного вторгнення РФ отримали оцінку взаємосумісності за стандартами НАТО.

Як зазначив в ефірі телемарафону речник українських ВМС Дмитро Плетенчук, протимінні кораблі "Черкаси" та "Чернігів" завершили оцінку НАТО 1-го рівня, яка підтверджує взаємосумісність з процедурами і стандартами НАТО.

"Треба розуміти, що рух в бік НАТО не є одностороннім. Це взаємні дії", - сказав речник.

За його словами, наприклад у Балтійському морі діють протимінні корабельні групи, у складі якої представники різних країн. Вони досі очищують акваторію від мін часів Другої світової війни.

"Минулого літа, коли ми брали участь у навчаннях, там були естонці, німці, французи. І вони періодично змінюють один одного. Для того, щоб мати можливість працювати в цих спільних групах, треба мати відповідний рівень сумісності. Фактично виконувати всі дії так само, працювати разом як одна команда", - розповів Плетенчук.

Попереду на екіпажі кораблів чекає проходження оцінки НАТО другого рівня (NEL2), після чого вони набудуть права до участі в багатонаціональних операціях та місіях Альянсу.

Плетенчук додав, що оцінювання проходить в кілька етапів та після їх проходження це вже "зовсім інший рівень".

"Це фактично рівень Північноатлантичного Альянсу", - наголосив військовий.

ВМС ЗСУ також оприлюднили відео, на якому можна побачити ці кораблі. За словами військових, у сучасних умовах безпеки отримання оцінки 1-го рівня - важливий процес інтеграції українських підрозділів до стандартів НАТО, що забезпечує високий рівень підготовки та ефективності.

ВМС України - новини

Як писав УНІАН, два протимінні кораблі класу Sandown до повномасштабного вторгнення РФ Україні передала Велика Британія. Наразі назви кораблів - "Черкаси" та "Чернігів".

Ці два українські тральщики залишатимуться за кордоном до завершення війни, бо Туреччина не пропускає їх через свої протоки до Чорного моря. Командувач Військово-Моськими силами ЗСУ, віце-адмірал Олексій Неїжпапа пояснював, що згідно з вимогами конвенції Монтре, Туреччина припинила прохід кораблів РФ до Чорного моря. Вони тимчасово перебувають у Великій Британії, де здійснюється підготовка екіпажів.

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