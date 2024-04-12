За останні 18 місяців екіпажі кораблів пройшли ряд навчань та тренувань з інструкторами Королівського флоту.

Українські шукачі мін "Чернігів" та "Черкаси" візьмуть участь у міжнародних навчаннях у Великій Британії.

"Два шукачі мін Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які Велика Британія передала Україні у 2022 році, прибули до бази Королівського флоту в місті Портсмут, Англія, де планується проведення спільних навчань", - йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ.

Йдеться, що за останні 18 місяців екіпажі кораблів пройшли ряд навчань та тренувань з інструкторами Королівського флоту, брали участь у багатонаціональних навчаннях "Joint Warrior 23-II" та "Sea Breeze 2023".

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В Портсмуті кораблі проходитимуть підготовку до навчань у водах Великої Британії з Королівським флотом та ВМС США. "В майбутньому набутий досвід стане в пригоді Україні під час взаємодії з країнами-партнерами за стандартами НАТО", - наголошують у Військово-морських силах України.

Як повідомляє The Telegraph, Військові кораблі класу Sandown, HMS Grimsby і HMS Shoreham, були виписані зі складу Королівських Військово-морських сил і передані українським військовим .

"Кораблі, кожен з яких служив понад 20 років у Королівському флоті, прибули на базу ВМС Портсмута, відпливши з Шотландії. Вони залишаться в Портсмуті, поки члени екіпажу пройдуть навчання, щоб підготуватися до пошуку мін у Чорному морі", - йдеться у публікації.

Речник Міністерства оборони сказав, що кораблі наразі не можуть увійти в Чорне море через умови Конвенції Монтре, яка обмежує прохід військових суден через протоку Босфор під час війни.

"Однак вони сформують критично важливий потенціал для України в її майбутньому захисті її узбережжя, оскільки Великобританія прагне підтримувати довгострокові можливості українського флоту, водночас вони прагнуть захистити комерційне судноплавство шляхом виявлення та знешкодження морських мін", - цитує The Telegraph посадовця.

Тимчасово повірений у справах України Едуард Фесько заявив, що кораблі будуть мати важливе значення для відновлення торговельних шляхів після закінчення війни. За його словами, тральники будуть дуже важливі в післявоєнний період для очищення Чорного моря від мін.

Як наголосив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, ця країна є лідером у допомозі Україні щодо модернізування її ВМС. На його думку, передача кораблів і чудова підготовка Королівського флоту довгостроково вплинуть на здатність України захищати свої води.

За словами міністра, Велика Британія підтримує Україну, зокрема у тому, що ЗСУ завдають ударів по Чорноморському флоту РФ. "Таким чином вони забезпечують життєво важливі коридори для експорту зерна та інших матеріалів, підтримуючи свою економіку перед обличчям варварського бомбардування з боку Росії", - сказав посадовець.

Допомога Україні від Великої Британії

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року у Великій Британії оголосили про створення коаліції з розвитку морських спроможностей України. До її складу також увішла Норвегія.

Учасники пообіцяли допомагати Україні з кораблями, технікою та підготовкою катерного складу морської та річкової флотилій ВМС, морської піхоти, ППО, протимінних підрозділів та інше.

У ВМС повідмляли, що протимінна складова українських сил посилиться британськими тральниками "Сэндаун" та двома нідерландськими протимінними кораблями. Підготовку екіпажів перших двох вже завершили.

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