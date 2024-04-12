Велика Британія продовжує підтримувати Україну / Колаж УНІАН / фото Royal Navy/SWNS

Українські шукачі мін "Чернігів" та "Черкаси" візьмуть участь у міжнародних навчаннях у Великій Британії.

"Два шукачі мін Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які Велика Британія передала Україні у 2022 році, прибули до бази Королівського флоту в місті Портсмут, Англія, де планується проведення спільних навчань", - йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ.

Йдеться, що за останні 18 місяців екіпажі кораблів пройшли ряд навчань та тренувань з інструкторами Королівського флоту, брали участь у багатонаціональних навчаннях "Joint Warrior 23-II" та "Sea Breeze 2023".

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В Портсмуті кораблі проходитимуть підготовку до навчань у водах Великої Британії з Королівським флотом та ВМС США. "В майбутньому набутий досвід стане в пригоді Україні під час взаємодії з країнами-партнерами за стандартами НАТО", - наголошують у Військово-морських силах України.

Як повідомляє The Telegraph, Військові кораблі класу Sandown, HMS Grimsby і HMS Shoreham, були виписані зі складу Королівських Військово-морських сил і передані українським військовим .

"Кораблі, кожен з яких служив понад 20 років у Королівському флоті, прибули на базу ВМС Портсмута, відпливши з Шотландії. Вони залишаться в Портсмуті, поки члени екіпажу пройдуть навчання, щоб підготуватися до пошуку мін у Чорному морі", - йдеться у публікації.

Речник Міністерства оборони сказав, що кораблі наразі не можуть увійти в Чорне море через умови Конвенції Монтре, яка обмежує прохід військових суден через протоку Босфор під час війни.

"Однак вони сформують критично важливий потенціал для України в її майбутньому захисті її узбережжя, оскільки Великобританія прагне підтримувати довгострокові можливості українського флоту, водночас вони прагнуть захистити комерційне судноплавство шляхом виявлення та знешкодження морських мін", - цитує The Telegraph посадовця.

Тимчасово повірений у справах України Едуард Фесько заявив, що кораблі будуть мати важливе значення для відновлення торговельних шляхів після закінчення війни. За його словами, тральники будуть дуже важливі в післявоєнний період для очищення Чорного моря від мін.

Фото Шукачі мін 12 квітня 2024
Фото Шукачі мін 12 квітня 2024
Фото Шукачі мін 12 квітня 2024

Як наголосив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, ця країна є лідером у допомозі Україні щодо модернізування її ВМС. На його думку, передача кораблів і чудова підготовка Королівського флоту довгостроково вплинуть на здатність України захищати свої води.

За словами міністра, Велика Британія підтримує Україну, зокрема у тому, що ЗСУ завдають ударів по Чорноморському флоту РФ. "Таким чином вони забезпечують життєво важливі коридори для експорту зерна та інших матеріалів, підтримуючи свою економіку перед обличчям варварського бомбардування з боку Росії", - сказав посадовець.

Допомога Україні від Великої Британії

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року у Великій Британії оголосили про створення коаліції з розвитку морських спроможностей України. До її складу також увішла Норвегія.

Учасники пообіцяли допомагати Україні з кораблями, технікою та підготовкою катерного складу морської та річкової флотилій ВМС, морської піхоти, ППО, протимінних підрозділів та інше. 

У ВМС повідмляли, що протимінна складова українських сил посилиться британськими тральниками "Сэндаун" та двома нідерландськими протимінними кораблями. Підготовку екіпажів перших двох вже завершили.

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