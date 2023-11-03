Філіппіни постійно вимагають, щоб китайські судна негайно залишили цей район

Міністерство закордонних справ Філіппін звинуватило Китайську Народну Республіку у вторгненні в їхні води. Це сталось після інциденту за участю військових кораблів обох країн.

Як повідомляє Reuters, Китай стверджує, що це філіппінський військовий корабель незаконно увійшов у води поблизу мілини Скарборо. У МЗС Філіппін наголосили, що це звинувачення не має правових підстав, а потрібне для підвищення напруги.

"Це Китай вторгається у філіппінські води", - заявили у міністерстві.

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Як відомо, на мілину Скарборо претендують обидві ці країни, однак вона фактично перебуває під контролем Пекіна з моменту захоплення її в Маніли в 2012 році.

У МЗС Філіппін зазначають, що мілина, яку вони називають "Bajo de Masinloc", перебуває в межах виключної економічної зони Філіппін, і країна має суверенні права та юрисдикцію над нею.

"Філіппіни постійно вимагали, щоб китайські судна негайно залишили цей район", - обурились у відомстві.

Ця мілина, яка розташована за 200 км від берегів Філіппін, вже була частиною арбітражного позову, поданого Манілою до міжнародного трибуналу. Хоча суд у 2016 році постановив, що претензії Пекіна на 90% Південно-Китайського моря не мають підстав з точки зору міжнародного права, КНР відмовляється визнати це рішення.

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Через дії КНР у цьому регіоні постійно панує напружена атмосфера.

У квітні цього року Китай провів масштабні навчання із залученням авіації та флоту навколо Тайваню. Пекін прямо заявив, що відпрацьовує оточення і блокаду острова.

Згодом УНІАН повідомив, що США і Філіппіни провели найбільші за останні десятиліття бойові навчання після того, як Китай провів імітацію повітряних і морських атак біля узбережжя Тайваню.

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