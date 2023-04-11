Під час навчань будуть продемонстровані американські військові кораблі, винищувачі, а також ракети Patriot, ракетні установки HIMARS і протитанкові ракети Javelin.

США і Філіппіни проводять найбільші за останні десятиліття бойові навчання після того, як Китай провів імітацію повітряних і морських атак біля узбережжя Тайваню.

У заздалегідь запланованих щорічних навчаннях Balikatan візьмуть участь понад 17 600 військовослужбовців, у тому числі навчання з бойовою стрільбою, такі як запуск ракети з потопленням човна у водах Південно-Китайського моря і Тайванської протоки, пише Sky News.

Це буде остання демонстрація американської вогневої потужності в Азії, яка, ймовірно, призведе до подальшого загострення напруженості у відносинах з Китаєм, який не визнає незалежність Тайваню.

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Китайські військові літаки і військово-морські кораблі залишалися у водах навколо Тайваню після закінчення триденних військових навчань Китаю, повідомило у вівторок Міністерство оборони острова.

"Ми нікого не провокуємо, просто тренуючись", - заявив перед початком маневрів полковник Майкл Логіко, Філіппінський представник Balikatan.

"Це насправді форма стримування", - додав він. "Стримування - це коли ми перешкоджаємо іншим сторонам вторгнутися в нас".

За словами офіційних осіб, під час навчань будуть продемонстровані американські військові кораблі, винищувачі, а також її ракети Patriot, ракетні установки HIMARS і протитанкові ракети Javelin.

"Польові сценарії, такі як затоплення човна у Філіппінських територіальних водах, призначені для перевірки можливостей союзників у загальновійськовій бойовій стрільбі, обміні інформацією та розвідданими, зв'язку між маневреними підрозділами, логістичних операціях, десантних операціях", - йдеться в повідомленні посольства США в Манілі.

Напруга навколо Тайваню- п одробиці

Китай провів масштабні навчання із залученням авіації та флоту навколо Тайваню. Пекін прямо заявив, що відпрацьовує оточення і блокаду острова.

США відреагували на масштабні військові навчання Китаю навколо Тайваню, в яких задіяний флот, авіація і ракетні війська – Пентагон відправив в регіон один есмінець.