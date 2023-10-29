Конфлікт в Україні оголив крихкість ланцюжка оборонних поставок США.

Зіткнувшись з війнами на Близькому Сході, в Україні, а також з перспективою холодної війни з Китаєм, США починають виглядати перенапруженими.

Як йдеться в матеріалі Bloomberg, оборонна промисловість США намагається виготовити достатню кількість артилерійських снарядів, щоб Україна могла продовжувати протистояти Росії.

"Пентагон бомбить цілі в Сирії, направляючи в регіон засоби ППО для захисту військ на випадок, якщо війна Ізраїлю проти ХАМАС спровокує нові атаки ворогів. Тайвань, ще один американський союзник, збільшив обсяг замовлень на американську зброю, оскільки Китай протистоїть йому на стратегічних морських шляхах. У столицях Європи та Азії чиновники все більше стурбовані тим, що деяких партнерів зрештою можуть обдурити, оскільки різке зростання одночасних викликів обмежує здатність США реагувати, а їхня оборонна промисловість щосили намагається зробити достатньо зброї для всіх цих конфліктів. Вони побоюються, що суперники в Пекіні, Москві та Тегерані не упустять можливостей, що відкриваються", - йдеться в матеріалі.

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Автор матеріалу також зазначає, що занепокоєння посилюють майбутні президентські вибори в США.

"Вибори можуть повернути Дональда Трампа в Білий дім з його розмовами про вихід з альянсів, укладення угод з Росією і відкрите протистояння Ірану та Китаю. Бюджетний запит Байдена на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 106 мільярдів доларів вже стикається з перешкодами з боку республіканців в Конгресі", - пише автор матеріалу, зазначивши при цьому, що Байден поспішив запевнити лідерів усього світу в тому, що США зможуть протистояти всім загрозам одночасно і виконати свої обіцянки про підтримку.

"У приватному порядку представники адміністрації визнають, що криза на Близькому Сході перевернула ключовий принцип їхнього глобального підходу – що цей давно неспокійний регіон нарешті вступає в період, коли він не зажадає такої великої підтримки з боку США, що дозволить Вашингтону більше зосередитися на загрозі з боку Китаю. За словами чиновників, цей поворот на Схід, ймовірно, сповільниться", - йдеться в матеріалі.

Автор пише: "США підштовхнули Ізраїль відкласти наземний наступ на ХАМАС в сСекторі Гази, оскільки він зміцнює оборону в регіоні. За словами американських чиновників, нездатність Ізраїлю виявити напад ХАМАС і захистити себе після його початку також підняла питання про його хвалений військовий потенціал. Після нападу Хамасу 7 жовтня США перекидають сили назад на Близький Схід. Байден направив в регіон дві авіаносні групи і системи ППО, а також привів у підвищену бойову готовність тисячі військовослужбовців, що офіційні особи називають сигналом Ірану та іншим суперникам в регіоні не вступати в боротьбу, коли Ізраїль завдасть широко очікуваний наземний удар вторгнення в Газу".

Як сказано в статті, це повідомлення про стримування, здається, не дійшло. "Представники адміністрації підкреслюють, що на даний момент немає планів щодо залучення американських військ воювати на Близькому Сході. Але Байден, який ще на посаді віце-президента був відомий тим, що говорив помічникам в Ситуаційному центрі, що наддержави не блефують", - йдеться в статті.

Зачіпаючи тему війни в Україні, автор пише: "Конфлікт в Україні оголив крихкість ланцюжка оборонних поставок США... нещодавні військові навчання, деякі з яких засекречені, показують, що в разі китайського вторгнення в Тайвань американські запаси ключової високоточної зброї можуть бути вичерпані всього за кілька днів".

"Наша промислова база не була готова до поповнення запасів такої великої кількості різних видів зброї для декількох різних партнерів одночасно. У всіх трьох випадках наша здатність навчати і підтримувати партнерів дійсно є основним засобом, за допомогою якого ми захищаємо наші власні інтереси", — заявила Мішель Флурнуа, колишній заступник Міністра оборони з політичних питань.

Ситуація у світі та допомога Україні

29 жовтня 2023 року з'явилася інформація про те, що Захід сумнівається в тому, що зможе одночасно забезпечити зброєю Україну та Ізраїль. Представники західних оборонних відомств стурбовані тим, що, оскільки Ізраїль вступає у війну, в той час як Захід бореться з Росією на боці України, можуть початися проблеми з нестачею артилерійських снарядів та іншого озброєння.

Україна заявила, що війна між Ізраїлем іта ХАМАС показує, що Захід має нарощувати виробництво зброї. Політики задаються питанням, чи зможуть західні союзники одночасно підтримати Україну та Ізраїль системами ППО і артилерією.

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