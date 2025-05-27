Україна витратила більшість отриманих ракет у 2023–2024 роках. Нові постачання можуть змінити ситуацію.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина, Велика Британія, Франція та США дозволили Україні використовувати західну зброю для атак по військових об'єктах у будь-якій точці Росії. Це офіційно скасовує давнє табу на удари за межами української території, пише Forbes.

Водночас експерти застерігають: Київ, ймовірно, вже вичерпав значну частину своїх запасів ракет далекої дії, отриманих у 2023–2024 роках. Питання подальших поставок залишається відкритим.

Які ракети має Україна

Серед ключових далекобійних систем, які перебувають на озброєнні ЗСУ, — французько-британські крилаті ракети SCALP-EG/Storm Shadow, а також американські ATACMS, які запускаються з установок HIMARS і M270. Восени 2024 року ці ракети вже застосовувалися проти цілей у Росії, попри ядерні погрози з боку Кремля.

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Формально західні союзники дозволяли такі удари лише по цілях, пов’язаних із безпосередньою загрозою Україні. Нове рішення скасовує ці обмеження.

Однак, як зазначають військові аналітики, "питання інвентаризації залишається відкритим". За оцінками, до осені минулого року Україна отримала менше 50 ракет ATACMS і вже витратила частину з них у серії ударів. Щодо SCALP/Storm Shadow, Україна, ймовірно, отримала кілька сотень одиниць, зокрема 40 ракет із Франції в січні.

Виробництво таких ракет обмежене: Франція та Британія разом із Італією колись закупили 1600 таких боєприпасів, і частина з них або використана, або вимагає ремонту. Поточні потужності дозволяють виготовляти лише 50–100 ракет SCALP на рік, хоча Франція інвестувала 2 мільярди євро для розширення виробництва.

Чи надійде Taurus?

Особливо гостро стоїть питання німецьких крилатих ракет KEPD-350 Taurus — потужної зброї з дальністю понад 310 миль і здатністю пробивати укріплені цілі. Колишній канцлер Олаф Шольц відмовлявся передавати їх Україні, однак Мерц раніше підтримував цю ідею. Після вступу на посаду він утримується від чіткої позиції.

Наразі Мерц також заявив, що Берлін більше не буде публічно розголошувати передачі зброї Києву, що може означати, що передача Taurus відбувається або вже почалася.

"Це ознака того, що Німеччина може змінити свою політику щодо поставок без зайвого політичного тиску", — коментують джерела в оборонних колах.

Німеччина має на складах близько 600 ракет Taurus, хоча частина з них потребує оновлення. Їх потенційне використання разом із SCALP/Storm Shadow може дозволити ЗСУ завдавати ударів на глибину до 650 км — навіть по військових об'єктах навколо Москви. Проте практична дальність залежатиме від умов пуску, зокрема висоти польоту для уникнення російської ППО.

Що дає Україні новий дозвіл?

Українські військові можуть отримати стратегічну перевагу, атакуючи російські бази бомбардувальників, пускові установки ракет і склади дронів ще на території РФ. Така тактика підпадає під принцип: "цілься в лучника, а не в стрілу".

Але вирішальним фактором залишиться кількість наявних боєприпасів і нових поставок. Якщо Україна не має достатнього запасу ракет або не отримає значну кількість нових, дозвіл на удари по Росії матиме лише обмежений ефект.

У цьому контексті також обговорюється можливість закупівлі для України американських ракет JASSM — крилатих боєприпасів, сумісних із F-16. Це може значно розширити ракетні можливості ЗСУ вже після прибуття американських винищувачів.

Захід дозволив Україні бити по Росії

Понад два роки після початку повномасштабної війни Захід зняв одне з головних обмежень — заборону на удари по території Росії західною зброєю.

Спочатку Франція, Велика Британія та США дозволили Україні точково бити по російських військових об’єктах, залучених до атак на Україну. А наприкінці травня 2025 року канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін, Вашингтон, Париж і Лондон офіційно дозволяють Україні використовувати передану зброю для ударів по військових цілях у будь-якому регіоні РФ.

Це відкриває шлях для ураження російських баз, складів, пускових установок і командних пунктів.

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