Голова Європейської Ради Антоніу Кошта скликає на 6 березня спеціальне засідання, на якому обговорюватиметься війна в Україні та безпека Європи.

Про це він повідомив у мікроблозі X. Кошта попередив про визначальний момент для України та європейської безпеки, зазначивши, що продовжить працювати із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та всіма державами-членами, щоб бути готовими до прийняття рішень:

"Під час моїх консультацій з європейськими лідерами я почув спільне прагнення відповісти на ці виклики на рівні ЄС: зміцнити європейську оборону та зробити рішучий внесок у забезпечення миру на нашому континенті та довгострокової безпеки України".

Реакція Європи на переговори США і Росії

Останні кроки адміністрації президента США Дональда Трампа щодо зближення з Росією викликали значну стурбованість серед європейських країн. Європейські лідери побоюються, що такі дії можуть призвести до послаблення трансатлантичних зв'язків та підірвати єдність у протистоянні російській агресії.

Відео дня

Президент Франції Емманюель Макрон провів у Парижі вже два саміти європейських лідерів, на яких обговорювали війну в Україні та посилення безпеки Європи.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що завтра, у річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації, на саміт у Києві прибудуть лідери 13 країн та глава Єврокомісії. Ще 24 лідери візьмуть участь онлайн.

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