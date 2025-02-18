Це демонструє світові, що навіть у Європі до країн не ставляться однаково, сказали у Словенії.

У Чехії, Румунії та Словенії невдоволені тим, що не отримали запрошення на саміт європейських лідерів у Парижі, організований президентом Франції Еммануелем Макроном.

Французька газета Le Monde цитує джерело в чеському уряді, яке звинуватило французького лідера у зарозумілості: "Окрім Польщі, немає країни, ближчої до війни, ніж Чехія. Жодна країна не має більше українських біженців на душу населення, і ми керуємо однією з найефективніших систем постачання зброї".

Радник президента з питань оборони і безпеки Крістіан Дяконеску висловив жаль, що Румунію, попри її зусилля, не запросили приєднатися до цієї дискусії. Водночас він запевнив, що думка Бухареста враховуватиметься надалі:

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"Предмети обговорення не будуть пов'язані з безпекою і стабільністю східного флангу НАТО, такого як Чорноморський регіон, і, що дуже важливо, жодних рішень не буде прийнято, але я можу запевнити вас, що буде подальша робота, яка включатиме і нас".

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар вважає, що відсутність лідерів інших європейських країн "посилає неправильний сигнал" щодо зусиль, спрямованих на досягнення миру в Україні.

"На символічному рівні організатори паризького саміту демонструють світові, що навіть у Європі до країн не ставляться однаково. Це не в дусі процесу європейської інтеграції. Це не та Європа, до якої ми прагнемо. Це не та Європа, яку поважають у світі. Це не та Європа, яка була б гідним партнером для північноамериканського союзника", - цитує її RTV SLO.

Паризький саміт

Нагадаємо, європейські лідери висловлюють занепокоєння через відсутність запрошення на переговори щодо завершення війни в Україні, ініційовані США.

Через це президент Франції Еммануель Макрон скликав екстрену зустріч у Парижі з лідерами низки країн та представниками НАТО і Європейського Союзу.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Європа та Україна будуть залучені до переговорів, коли вони перейдуть у серйозну фазу, але наразі процес перебуває на початковому етапі.

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