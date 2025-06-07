У М'янмі вже 4 роки триває громадянська війна, яка почалася після повалення демократичного уряду військовими заколотниками.

У М'янмі, де вже 4 роки вирує громадянська війна, військова хунта заарештувала шестирічну дівчинку та хлопчика-підлітка у числі 16 осіб, звинувачених у причетності до вбивства відставного генерала. Про це повідомляє бртанська Independent.

68-річний бригадний генерал у відставці Чо Тун Аун був застрелений 22 травня у місті Янгон під час прогулянки з онуком. Відповідальність за напад взяла на себе міська партизанська група "Воїни Золотої Долини".

Цей напад став найгучнішим епізодом в серії таких цілеспрямованих убивств представників військової хунти, яка повалила демократичний уряд у 2021 році і тим самим спровокувала тривалу громадянську війну.

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Пов’язане із хунтою видання Global New Light of Myanmar повідомило, що за останнім епізодом було заарештовано 16 осіб – 13 чоловіків та трьох жінок, серед яких – не лише ймовірний убивця та четверо його безпосередніх помічників, але також два лікарі, які надавали допомогу пораненій під час вбивства особі, а також кілька їхніх соратників та навіть членів родини, йдеться у повідомленні.

При цьому газета оприлюднила інфографіку із фотографіями заарештованих осіб. В оригінальній публікації не вказано вік затриманих, але Independent пише, що серед них зокрема є шестирічна дівчинка та хлопчик-підліток, яких було названо членами групи "Воїни долини Годель". На одному фото справді видно дуже тендітну дівчину, обличчя якої зумисне заблюрили.

Громадянська війна у М’янмі: що треба знати

Як писав УНІАН, у лютому 2021 року, після поразки на демократичних парламентських виборах, група військових повалила законно обраний уряд М’янми та встановила режим військової диктатури. Це спровокувало хвилю народних протестів, які були жорстоко придушені. Тож політична криза стрімко переросла у повноцінний збройних конфлікт із кількома сторонами, де військовій хунті протистоять не лише продемократичні сили, але й численні національно-визвольні рухи місцевих народностей в регіонах.

За останніми даними, в результаті бойових дій та взаємних каральних операцій з обох сторін загинули щонайменше 6,5 тисяч цивільних та невизначена кількість військових з усіх сторін.

Показово, що ключовими зовнішніми союзниками хунти є Росія і Китай. Зокрема росіяни постачають хунті озброєння і тренують пілотів для Військово-повітряних сил М’янми, які залучені до авіаударів проти сил опору. Крім того, Росія неодноразово виступала з дипломатичним захистом військової хунти на міжнародній арені, зокрема в Раді Безпеки ООН, блокуючи санкційні чи засуджувальні резолюції.

Своєю чергою Китай надає хунті не лише військову та дипломатичну, але й економічну підтримку.

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