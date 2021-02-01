Військові заявили, що арештували високопоставлених чиновників у відповідь на махінації під час виборів у листопаді 2020 року.

Збройні сили М'янми оголосили надзвичайний стан і передали владу в країні командувачу збройними силами М'янми Міну Аунгу Хлайну.

Читайте такожУ М'янмі затримали президента країни і держрадникаЯк повідомляють міжнародні ЗМІ з посиланням на телеканал «М'явадді», який належить військовим, перед цим представник правлячої партії "Національна ліга за демократію" повідомив про затримання фактичної глави уряду Аун Сан Су Чжі. Після цього в М'янмі почалися перебої зі зв'язком, а урядові ТБ і радіо припинили мовлення.

Військові заявили, що арештували високопоставлених чиновників у відповідь на махінації під час виборів у листопаді 2020 року. У країні вводиться надзвичайний стан строком на рік.

М'янманські військові заявили, що в країні пройдуть нові вибори уряду, пише газета The Myanmar Times. Після виборів і скасування режиму надзвичайного стану вони планують передати владу. «Ми реалізуємо справжню багатопартійну демократію... зі справжнім балансом (сил.- ред.) і справедливістю", - цитує Reuters заяву армії.

У М'янмі в даний час спостерігаються перебої з мобільним і дротовим зв'язком, що може заважати висвітленню подій в країні, повідомляла група Netblocks за даними моніторингу зв'язності. Раніше Reuters повідомляв що біля будівлі Адміністрації Янгона, найбільшого міста М'янми, помічені солдати і військова техніка. Агентство повідомляє, що телефонний зв'язок зі столицею країни Нейп'їдо недоступний, передає kommersant. Крім того, Асоціація банкірів М'янми оголосила, що всі банки країни будуть тимчасово закриті. Це рішення прийнято на тлі військового захоплення влади в країні. Як наголошується в заяві, банки будуть запитувати дозвіл центрального банку на тимчасове закриття і інформувати його, коли вони планують відновити обслуговування клієнтів.

Реакція світу на переворот у М'янмі

На ситуацію в М'янмі вже відреагували в ООН, США і деяких інших країнах. Зокрема, США закликали військових М'янми звільнити затриманих чиновників. США стривожені повідомленнями про затримання лідера правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію" Аун Сан Су Чжі, повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі. Вона закликала військових слідувати закону. Із засудженням дій військових також виступив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми продовжуємо висловлювати підтримку демократичним інститутам Бірми і у співпраці з місцевими партнерами закликаємо військових... слідувати нормам демократії і верховенству закону і відпустити затриманих",— зазначено в повідомленні Білого дому. Псакі зазначила, що радник президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван поінформував його про ситуацію.

М'янма до 1989 року була відома як Бірма. Назва була змінена після захоплення влади генералом армії Со Маунгом. США і Великобританія продовжують офіційно використовувати назву Бірма.

«Ми закликаємо військових керівників Бірми відпустити всіх чиновників і громадських лідерів і поважати вибір народу Бірми, виражений під час демократичних виборів 8 листопада»,— передає сайт Держдепу США слова Блінкена.

У свою чергу генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив затримання президента М'янми Він М'їна, лідера правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію" Аун Сан Су Чжи та інших чиновників в ході військового захоплення влади в країні. Також стурбованість подіями в країні висловили МЗС Індії, Сінгапуру та Австралії.

"Генеральний секретар рішуче засуджує затримання державного радника Аун Сан Су Чжі, президента Він М'їна та інших політичних лідерів напередодні відкриття сесії нового парламенту М'янми", - йдеться в заяві офіційного представника генерального секретаря Стефана Дюжарріка, передають "РИА Новости". Гутерріш закликав військове керівництво М'янми поважати волю народу, дотримуватися демократичних норм і вирішувати розбіжності за допомогою діалогу.

Глава МЗС Австралії Маріс Пейн закликала "військових поважати верховенство права, вирішувати суперечки за допомогою законних механізмів і негайно звільнити всіх цивільних лідерів та інших осіб, які були незаконно затримані". МЗС Сінгапуру сподівається, що "сторони проявлять стриманість, будуть підтримувати діалог і прагнути до позитивного і мирного завершення" конфлікту. МЗС Індії вважає, що "верховенство права і демократичний процес повинні бути підтримані".

Що передувало перевороту в М'янмі

За даними ЦВК М'янми, "Національна ліга за демократію" отримала 396 місць у парламенті і право сформувати уряд, а підтримувана військовими партія солідарності і розвитку Союзу — 33 місця. Після цього військові почали заявляти про нелегітимність виборів. У січні Хлайн повідомив про можливе скасування дії Конституції. Після цього збройні сили кілька разів заперечували повідомлення про підготовлюване захоплення влади.

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Автор: УНІАН