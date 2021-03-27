Демонстрації проходили в низці міст країни, в тому числі в Янгоні і Мандалаї.

Сили безпеки М'янми вбили 114 осіб в ході розгону протестувальників.

Читайте такожВійськові в М янмі застрелили 7-річну дівчинкуЯк повідомляє новинний портал Myanmar Now, серед загиблих є діти. Демонстрації проходили в низці міст країни, в тому числі в Янгоні і Мандалаї.

Протести не припиняються з початку лютого, коли військові відсторонили від влади цивільне керівництво країни.

За даними правозахисної організації "Асоціація допомоги політичним в'язням", за два місяці протестів у країні було затримано понад 3 тис.осіб. У п'ятницю, 26 березня, влада відпустила близько 300 з них, раніше були звільнені близько тисячі, передає kommersant.

Після сьогоднішніх розгонів протестувальників кількість загиблих у М'янмі з моменту перевороту перевищила 440 осіб.

Військовий переворот у М'янмі

1 лютого військові М'янми звинуватили громадянську владу в маніпуляціях під час виборів. Вони оголосили надзвичайний стан і передали владу в країні командувачу ЗС Мін Аун Хлаіну.

Після перевороту у великих містах країни почалися акції протесту проти військових, які закінчувалися зіткненнями з силами безпеки. У березні дії військових засудили США і ЄС і ввели санкції.

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Автор: Ірина Погоріла