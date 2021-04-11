Відзначається, що Китай та Росія постачають зброю у М’янму.

Росія та Китай перешкоджають об’єднаній міжнародній реакції на військовий переворот у М’янмі.

Читайте такожСША попередили Росію про наслідки у випадку агресії проти УкраїниПро це заявив голова Європейської зовнішньополітичної служби Жозеп Боррель, пише Радіо Свобода.

За його словами, ЄС міг би запропонувати більше економічних стимулів, якщо М’янма повернеться до демократії.

«Не дивно, що Росія та Китай блокують спроби Ради Безпеки ООН, наприклад, запровадити ембарго на постачання зброї», – заявив він.

Він відзначив, що геополітична конкуренція в країні «дуже ускладнить пошук спільної мови, але ми зобов’язані спробувати».

«Світ із жахом спостерігає, як армія застосовує насильство проти власного народу», - підкреслив Боррель.

Відзначається, що Китай та Росія мають зв’язки зі збройними силами М’янми – обидві країни постачають туди зброю.

Протести у М'янмі: що сталося

У М'янмі з 1 лютого, коли стався державний переворот, не вщухають акції протесту.

Пояснюючи свої дії фальсифікаціями на останніх виборах, військові змістили цивільний уряд на чолі з лідером нації Аун Сан Су Чжі. Вона, як і інші представники керівництва республіки, перебуває під арештом.

Сили безпеки жорстко придушують акції протесту, а останнім часом проти демонстрантів почали застосовувати вогнепальну зброю.

З 1962 року протягом кількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення в країні розпочалися у 2011 році.

Раніше у М'янмі військові застрелили 7-річну дочку протестувальника прямо в його будинку.

Також вони відкрили вогонь на похоронах біля міста Баго.

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Автор: Людмила Жерновська