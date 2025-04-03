У постраждалих від землетрусу районах прогнозують сильні дощі.

У М'янмі, де нещодавно стався землетрус, тривають пошуки тих, хто вижив. Наразі кількість жертв налічує 3003 людини. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, 4515 осіб дістали поранення і 351 зникли безвісти.

Тим часом синоптики попереджають про дощі, які наближаються до постраждалих від землетрусу районів. Прогнозовані опади становлять нову загрозу не тільки для рятувальників, а й для людей, які могли вижити.

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"У Мандалаї, особливо, якщо почнеться дощ, поховані під уламками люди потонуть, навіть якщо вони вижили до цього моменту", - каже співробітник гуманітарної організації в М'янмі.

У сусідньому Таїланді внаслідок цього землетрусу загинули 22 людини і ще 72 досі вважаються зниклими безвісти.

У п'ятницю, 28 березня, на південному сході Азії стався землетрус магнітудою 7,7. Епіцентр його знаходився в М'янмі. Цей землетрус став найсильнішим у Південно-Східній Азії за століття. Він сколихнув регіон, у якому проживає 28 мільйонів людей, зруйнувавши будівлі, зрівнявши із землею громади і залишивши багатьох без їжі, води і даху над головою.

Підземні поштовхи відчувалися не тільки в М'янмі, а також у Таїланді та Китаї.

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