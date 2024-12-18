Ліквідований російський генерал був причетний до використання хімічної зброї проти українських військовослужбовців.

У Сполучених Штатах Америки не знали про підготовку операції з ліквідації російського генерала Ігоря Кириллова та не брали в ній участі.

"Сполучені Штати не знали про це заздалегідь і не були залучені", – заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

Він зазначив, що Кириллов, вочевидь, брав участь у численних злочинах. Зокрема, ліквідований російський генерал був причетний до використання хімічної зброї проти українських військовослужбовців.

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"Це те, про що Сполучені Штати говорили публічно раніше – що російські військові під його командуванням використовували хімічні речовини, заборонені міжнародним правом на полі бою", – підкреслив Міллер.

Ліквідація Ігоря Кириллова

Вранці 17 грудня стало відомо про ліквідацію російського генерала Ігоря Кириллова. Він був начальником Військ радіаційної, хімічної та біологічної безпеки ЗС РФ. Джерела УНІАН повідомили, що зробила це Служба безпеки України.

Коли Кириллов з помічником заходили в під'їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві, був підірваний самокат із вибухівкою. І генерал, і його помічник – "двохсоті".

Примітно, що раніше Служба безпеки оголосила підозру Кирилову за масове застосування забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на сході та півдні України.

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