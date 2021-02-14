Трамп обіцяє найближчими місяцями поділитися своїми планами щодо подальшої діяльності.

45-й президент США Дональд Трамп прокоментував голосування в Сенаті щодо його імпічменту. Раніше сенатори не змогли затвердити рішення через брак необхідних двох третин голосів на його підтримку.

Другу спробу імпічменту Трамп назвав "полюванням на відьом" з боку політичних опонентів. Про це йдеться в заяві екс-президента США, повідомляє "Радіо Свобода".

"Це стало черговою фазою найбільш грандіозного полювання на відьом в історії нашої країни. І полювання триває, тому що наші противники ніяк не можуть забути, що за мене кілька місяців тому проголосували 75 мільйонів осіб. Це найвищий показник в історії для чинного президента", - заявляє Трамп.

Він також пообіцяв продовжити боротьбу за інтереси громадян США.

"Наш історичний і прекрасний рух "Зробимо Америку знову великою" лише розпочинається. У найближчі місяці я збираюся поділитися з вами багатьма думками. Я готовий продовжити цю видатну пригоду, мета якої – домогтися величі для всіх американців", - наголосив Трамп.

Імпічмент Трампа: що відомо про справу

Палата представників Конгресу США 13 січня оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу. Його звинувачують у підбурюванні до заворушень і штурму будівлі Капітолію, які відбулися 6 січня під час обговорення результатів виборів.

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися до будівлі Капітолію у той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Дональд Трамп є єдиним президентом США, якому Палата представників двічі оголошувала імпічмент, і він може стати першим, який підданий імпічменту після відходу з посади.

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Автор: УНІАН