Рішення ухвалили на тлі штурму Капітолія 6 січня і заяви ФБР про заплановані провокації з боку прихильників Трампа.

Facebook заявила у п’ятницю, що блокуватиме створення будь-яких нових заходів у соціальній мережі у безпосередній близькості до Білого дому, Капітолія тощо в день інавгурації Байдена 20 січня.

Про це повідомляє Reuters.

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Крім того, мережа проаналізує вже створені події та скасує їх у випадку порушення правил.

Також Facebook вводить деякі обмеження, зокрема блокуватиме створення відео у реальному часі, подій і виконання функцій адміністратора сторінки чи групи «через, наприклад, повторення порушення наших політик».

Напередодні ФБР заявило, що стурбоване можливими спалахами насильства напередодні інавгурації обраного президента США Джо Байдена.

Штурм Капітолію в США

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента США.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії вибірників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента. Своєю чергою, Трамп пообіцяв упорядковану передачу влади Байдену.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.

Демократична партія США після інавгурації Байдена контролюватиме обидві палати Конгресу.

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Автор: УНІАН