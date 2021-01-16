У ФБР відзначили, що фіксують велику кількість розмов у мережі, які викликають занепокоєння, з приводу цілої низки заходів, що відносяться до інавгурації.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) стурбоване можливими спалахами насильства напередодні інавгурації обраного президента США Джо Байдена. Сама інавгурація запланована на 20 січня.

Читайте такожСенат США може почати розгляд імпічменту Трампа одразу після інавгурації Байдена - ЗМІ«Ми фіксуємо значну кількість розмов, що викликають занепокоєння, в мережі з приводу цілої низки заходів, що відносяться до інавгурації»,— заявив директор ФБР Крістофер Рей на брифінгу у Федеральному агентстві з надзвичайних ситуацій США, передає ТАСС.

"Зараз ми відстежуємо заклики до потенційних акцій протесту зі зброєю. Причина, по якій я використовую слово "потенційні", полягає в тому, що дійсно складно розрізнити, що з цього — просто фантазії, а що насправді задумане",— сказав директор ФБР.

Він також повідомив, що в США було затримано більше ста осіб після штурму Капітолію 6 січня.

"З 6 січня ми вже ідентифікували більше 200 осіб. Ми знаємо, хто ви. Якщо ви будете там, То агенти ФБР вас знайдуть", - заявив Рей.

Штурм Капітолію в США

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента США.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії вибірників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента. У свою чергу, Трамп пообіцяв упорядковану передачу влади Байдену.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.

Демократична партія США після інавгурації Байдена контролюватиме обидві палати Конгресу.

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Автор: УНІАН