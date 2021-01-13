Анджелі висунули звинувачення за проникнення в Капітолій, він заарештований.

33-річний Джейкоб Анджелі Ченслі став «обличчям» штурму Капітолію у Вашингтоні - фото "шамана", що проникнув в будівлю, в рогатій шапці і хутряній накидці на голе тіло облетіли весь світ. ЗМІ з'ясували кілька подробиць його життя.

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Як повідомляє Daily Mail, Ченслі безуспішно намагався побудувати кар'єру актора. Зараз він живе зі своєю мамою, вірить в різноманітні теорії змови і водить пошарпаний Hyundai, обклеєний символікою QAnon і конспірологічними гаслами.

Зазначається, що "шамана" неодноразово помічали на мітингах в підтримку Трампа.

У січні 2019 року Анджелі вигнали зі знімної квартири у Феніксі, штат Арізона, оскільки він прострочив виплату оренди. Відтоді він живе зі своєю матір'ю Мартою.

За словами сусідів, у чоловіка немає постійної роботи. Його часто бачать на вулицях, блукаючим у своєму шаманському костюмі. Матір Анджелі відмовилася давати коментарі журналістам.

Stripes.com повідомляє, що Ченслі служив у флоті США з 2005 по 2007 рік. Був призначений на авіаносець USS Kitty Hawk в 2006, має кілька медалей.

У Анджелі є анкети на профільних сайтах для акторів. Там він характеризує себе як талановитого артиста, актора озвучення і співака.

У профілі на сайті місцевої кіностудії Backstage вказано тільки один його проект - волонтерство в Театральному таборі для дітей з неблагополучних сімей, організованому місцевою благодійною організацією Free Arts of Arizona в 2018 році.

Як повідомив FOX10, Анджелі висунули звинувачення за проникнення в Капітолій. Зокрема - порушення громадського порядку та проникнення із застосуванням насильства. За даними судових документів, 7 січня чоловік добровільно подзвонив у ФБР, щоб обговорити інцидент з правоохоронцями. Проте 9 січня його заарештували.

На судових слуханнях матір Анджелі заявила, що він може їсти тільки органічну їжу, «інакше він сильно захворіє». Проте суд поки не призначив йому особливу дієту

Як повідомляє WP, сам Анджелі називає себе "цифровим воїном QAnon, шаманом і священиком". Він активно поширює в мережі конспірологічну теорію QAnon, яка передбачає, що Трамп нібито має намір викрити світову змову сатаністів-педофілів, до якого причетні знаменитості та члени Демократичної партії США.

Штурм Капітолію в США

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію у той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії вибірників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента. Своєю чергою, Трамп пообіцяв упорядковану передачу влади Байдену.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.

Демократична партія США після інавгурації Байдена контролюватиме обидві палати Конгресу.

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Автор: Дмитро Захаров