20 січня Трамп разом з сім'єю покинув Білий дім, не чекаючи інавгурації Джо Байдена.

Дональд Трамп дивився інавгурацію Джо Байдена по дорозі до Флориди.

Про це повідомляє CNN з посиланням на людину, яка була на борту літака.

20 січня Трамп разом з сім'єю покинув Білий дім, не чекаючи інавгурацію свого наступника Джо Байдена. Церемонія від'їзду Трампа супроводжувалася традиційним військовим салютом з 21 гармати.

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Президентство Дональда Трампа

Дональд Трамп є 45-м президентом США, зайнявши цю посаду 20 січня 2017 року. Під час осінніх президентських виборів він програв демократу Джо Байдену.

За час свого президентства Трампу двічі намагалися оголосити імпічмент. Першу процедуру Палата представників ініціювала 24 вересня 2019 року. Трампа звинуватили у тиску на президента України Володимира Зеленського з метою відновити розслідування проти сина Джо Байдена Хантера. У лютому 2020 року Сенат США виправдав Трампа.

Друга процедура імпічменту була ініційована 13 січня у зв'язку зі штурмом Капітолію. Тоді прихильники Трампа влаштували масштабні заворушення і увірвалися в будівлю Конгресу. У результаті зіткнень загинули 5 осіб, з них 1 поліцейський.

Інавгурація Байдена

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Автор: УНІАН