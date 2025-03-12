Він не був присутній на американо-українських перемовинах у Саудівській Аравії.

Спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога значною мірою ізолювали від переговорного процесу щодо припинення війни.

Про це пише Politico, посилаючись на джерела у адміністрації американського президента Дональда Трампа. Журналісти зазначають, що Київ та європейські лідери радісно сприйняли призначення Келлога на цю посаду, оскільки його вважали "затятим яструбом" по відношенню до Москви.

Однак тепер у переговорах з Україною та Російською Федерацією центральне місце займають державний секретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майкл Волц та представник на Близькому Сході Стів Віткофф. Прикладом є переговори у Саудівській Аравії, на яких не був присутнім Келлог:

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"Роль Келлога під великим питанням. Незрозуміло, чому президент не прийме остаточного рішення з цього приводу. Занадто багато керівників, плюс Віткофф, намагаються зіграти роль героя, який закінчив війну. Келлог шкутильгає, вносячи плутанину в те, хто і що робить".

Деякі чиновники та близькі до Білого дому республіканці кажуть, що відсторонення Келлога може свідити про те, що позиції тих, хто скептично ставиться до подальшої підтримки України, зміцнюються.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джеймс Х'юїтт заявив, що Келлог залишається "цінною частиною команди", особливо в питаннях переговорів з європейськими союзниками. А заступниця прессекретаря Анна Келлі додала, що його єдиним завданням є виконання чітких вказівок президента щодо припинення війни. Інші республіканці також запевняють, що Келлог відіграє невід'ємну роль в адміністрації.

Роль Келлога у переговорах

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призначив 80-річного генерала у відставці своїм спецпредставником з питань України та Росії.

В одному із інтерв'ю Келлог казав, що домовленості про припинення війни можуть бути досягнуті протягом 100 днів роботи нової адміністрації Білого дому.

19 лютого він прибув до Києва та зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Також він повідомляв про візит до українських захисників, які лікуються в Ірпінському військовому госпіталі.

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