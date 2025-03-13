Цього вимагали в Кремлі.

Спецпредставника президента США Дональда Трампа по Україні і Росії Кіта Келлога виключили з мирних переговорів.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на представника адміністрації Трампа та чиновника з РФ. За даними журналістів, Келлога відсторонили на вимогу Кремля через його "занадто проукраїнську позицію".

Генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог "був помітно відсутній" на двох нещодавніх самітах у Саудівській Аравії (з Росією і з Україною), хоча ці переговори входять до його компетенції.

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"Келлог – колишній американський генерал, занадто близький до України. Не наш тип людини, не того калібру, який ми шукаємо", – заявив співрозмовник NBC News.

Той факт, що в Росії не хотіли залучати Келлога до переговорного процесу, підтвердив і неназваний представник американської адміністрації.

Водночас в офісі Келлога не відповіли на прохання прокоментувати, чому він не брав участі в переговорах і чи просила Росія, щоб він не брав участі в них.

Переговори по війні: ви могли це пропустити

Російський диктатор Володимир Путін станом на зараз фактично готує відмову від пропозиції США про 30-денне припинення вогню у війні, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, правитель РФ боїться прямо сказати про це американському президентові Дональду Трампу.

Тим часом CBS News повідомляє, що адміністрація Трампа посилює санкції проти Росії. Це відбувається на тлі того, як у Вашингтоні намагаються переконати Москву погодитися на запропоноване 30-денне припинення вогню у війні РФ проти України.

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