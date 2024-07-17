Військові країни проведуть ретельний аналіз викликів та ризиків з боку Китаю.

Китай є "смертельною" загрозою для Великої Британії та НАТО в цілому.

Про це заявив зовнішній керівник нового великого оборонного огляду, розпочатого урядом країни у вівторок, Лорд Робертсон, передає The Times. Чиновник, який обіймав посаду генерального секретаря НАТО з 1999 по 2004 рік, попередив про "смертоносний квартет країн, які все більше працюють разом".

"Ми та альянс НАТО, який успішно зустрівся минулого тижня, повинні бути в змозі протистояти цьому конкретному квартету, а також іншим проблемам, які пронизують світ у даний момент", - сказав він на брифінгу. Відео дня

Робертсон є одним із трьох зовнішніх експертів, яких залучило Міністерство оборони Великої Британії для проведення стратегічного аналізу оборони. Інші - доктор Фіона Хілл, колишній провідний експерт з Росії в Білому домі, яка свідчила під час слухань у справі про імпічмент президента Трампа, і генерал Річард Берронс, колишній голова командування об’єднаних сил.

Його зауваження під час брифінгу свідчать про те, що цей аналіз оборони Великої Британії глибше розглядатиме загрозу з боку Пекіна, ніж у попередніх версіях, які, як правило, зосереджувалися на Росії. Джон Хілл, який контролюватиме аналіщ, сказав, що розгляд викликів з боку Китаю буде частиною більш широких урядових заходів.

Зауваження Робертсона, в яких він мав на увазі Китай, Іран, Росію та Північну Корею, пішли набагато далі, ніж комюніке, схвалене країнами-членами НАТО на саміті минулого тижня, в якому Китай назвали "вирішальним фактором" війни Росії проти України.

Попередній уряд називав Пекін "системним викликом" під час останнього великого огляду, завершеного в 2021 році. Зростає занепокоєння, що Пекін представляв себе як пом’якшувальний вплив на Росію на початку її війни в Україні, але перейшов до того, хто безпосередньо підтримує військові зусилля РФ.

Огляд, який завершиться в першій половині наступного року, призведе до "зміцнення та поваги" збройних сил, сказав прем'єр Кір Стармер.

Хілл проголосив "нову еру для оборони", сказавши, що його команда зовнішніх рецензентів допоможе Міністерству оборони "по-новому подумати" про можливості, які потрібні, щоб стати "більш надійним союзником".

Він виключив будь-які подальші скорочення збройних сил, але не прокоментував, чи окреслить уряд графік збільшення витрат на оборону з 2,3 відсотка до 2,5 відсотка ВВП, сказавши, що такі деталі будуть розглянуті "в майбутньому".

Нова ера Британії

Хілл сказав, що, на його думку, існує "нерозказана історія" про економічний вплив, який оборона може мати на Велику Британію. Він сказав, що перегляд гарантує, що оборона буде центральною для майбутньої безпеки країни та її економічного зростання та процвітання.

"На початку нової ери для Британії нам потрібна нова ера для оборони. Спустошені збройні сили, марнотратство закупівель і занедбаний моральний дух не можуть тривати. Водночас ми маємо чітко усвідомлювати загрози, з якими ми стикаємося, оскільки світ стає все більш нестабільним, а технології змінюють природу війни", – сказав він.

Він сказав, що збройні сили мають бути "краще готовими до бою, більш інтегрованими та більш інноваційними. Нам потрібна більш чітка підзвітність, швидша доставка, менше відходів і краще співвідношення ціни та якості".

Основний і галузевий огляд, який ставить "НАТО на перше місце", проведе консультації з діючими військовими, ветеранами, членами парламенту від усіх партій, представниками промисловості та наукових кіл. Рецензентів підтримуватиме група оборонних експертиз, до складу якої входять старші експерти високого рівня з уряду та за його межами, і вони братимуть участь в оборонній спільноті. Міністерство оборони приймає подання від діючих і відставних військовослужбовців збройних сил, а також союзників.

"Ми живемо в більш небезпечному та нестабільному світі. Мій уряд розробить новий прозорий підхід до нашої національної оборони, який допоможе нам боротися з міжнародними загрозами, водночас зберігаючи безпеку та безпеку британського народу. Ми подбаємо про те, щоб наші опустошені збройні сили зміцнювались і поважалися, щоб витрати на оборону були відповідально збільшені, і щоб наша країна мала можливості, необхідні для забезпечення стійкості Великої Британії в довгостроковій перспективі", - сказав він.

Огляд проводиться на тлі жахливих попереджень щодо стану британських військових. Генерал Патрік Сандерс заявив минулого тижня, що британські збройні сили настільки виснажені, що тепер вони здатні вести невелику війну лише протягом місяця.

НАТО vs Китай

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав Китай "пособником" і навіть "помічником" російської агресії, оскільки він надає військово-технічну допомогу РФ, що дозволяє Кремлю так довго вести війну в Україні.

Повідомлялося, що 10 липня 32 лідери НАТО зажадали від Китаю "припинити будь-яку матеріальну і політичну підтримку військових зусиль Росії".

У відповідь на це Китай відкинув звинувачення і зі свого боку звинуватив Альянс у "брехні та наклепі", попередивши триматися подалі від Азії.

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