Китайські дипломати закликали Альянс триматися подалі від Азії.

Китай відкинув звинувачення НАТО в підтримці війни Росії проти України. Ба більше, Пекін звинуватив альянс у "брехні та наклепі" та застерігає його триматися подалі від Азії.

Як пише Financial Times, Китай звинуватив НАТО в дискредитації та вимагав від не торкатися Азії. Ці заяви прозвучали у відповідь на звинувачення НАТО в тому, що Китай став "вирішальним фактором" війни Росії проти України. 32 лідери НАТО вимагали в середу від Китаю "припинити будь-яку матеріальну та політичну підтримку військових зусиль Росії".

Китай відкидає звинувачення

Речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь заявив, що Пекін рішуче відкидає усі звинувачення НАТО та вважає їх "упередженими, наклепницькими та провокаційними". Ба більше речник назвав Альянс "пережитком холодної війни".

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Лінь додав, що "конструктивна роль" Китаю у війні в Україні була "широко визнана міжнародною спільнотою". У попередній заяві місія Китаю в ЄС заявила, що Пекін ніколи не надавав летальну зброю жодній зі сторін, додавши, що його "нормальні торговельні відносини" з Росією не повинні зазнавати зривів або тиску.

"Без жодних доказів НАТО продовжує поширювати неправду, сфабриковану США, відкрито паплюжачи Китай, сіючи розбрат між Китаєм і Європою та підриваючи китайсько-європейську співпрацю", - сказав Лінь.

Представництво Китаю в ЄС відповіло звинуваченням НАТО, попередивши альянс триматися подалі від Азії, яка "не є полем для геополітичної конкуренції".

"НАТО продовжує підкреслювати взаємозв’язок між безпекою Європи та безпекою в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. . . Ми закликаємо його залишатися в межах своєї ролі регіональної оборонної організації в Північній Атлантиці. НАТО не має стати руйнівником миру та стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні або інструментом, який використовується деякими великими державами для збереження гегемонії", - йдеться в заяві.

Гаряча риторика прозвучала, коли Японія, Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія приєдналися до саміту НАТО. У відповідь на зростання регіональної влади Народно-визвольної армії союзники США в Азії, включаючи Японію та Філіппіни, активізували спільне планування, навчання та розгортання зброї. Такі члени НАТО, як Велика Британія, Франція, Канада та Німеччина, також посилили військові операції та співпрацю у сфері безпеки в регіоні.

Пекін відмовився від коментарів, а високопосадовці китайської армії засудили зусилля США щодо зміцнення зв’язків зі своїми союзниками в регіоні як змову зі створення "азіатського НАТО".

Активізація військових маневрів Китаю

У той час як Пекін критикував НАТО, Тайвань зафіксував найбільше за всю історію вторгнення Китаю в свою ідентифікаційну зону протиповітряної оборони, буферну зону, визначену Тайбеєм для раннього попередження про ворожі літаки.

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що 66 китайських військових літаків діяли навколо острова протягом 24 годин до 6 ранку в середу, 56 з яких увійшли в зону ППО.

Ця діяльність є частиною повітряних і військово-морських навчань на піку сезону літніх навчань Китаю. У вівторок міністр оборони Тайваню заявив, що китайський авіаносець пройшов через канал Балінтанг між двома найпівнічнішими островами Філіппін на шляху до Тихого океану.

Навчання тривають з початку липня і включали повітряні та морські маневри в Східно-Китайському морі на північ від Тайваню, у Південно-Китайському морі та у Філіппінському морі на схід від Лусона.

Паралельно США приймають Rimpac, найбільші у світі військово-морські навчання, які проходять поблизу Гаваїв і охоплюють майже 30 країн, але не Китай.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав Китай "пособником" і навіть "помічником" російської агресії, оскільки він надає військово-технічну допомогу РФ, що дозволяє Кремлю так довго вести цю війну. Столтенберг зазначив, що НАТО надіслало чіткий сигнал Китаю про те, що така роль Пекіна неприпустима.

Якщо Україна програє війну, то це не принесе мир, а принесе російську окупацію, тому НАТО буде підтримувати Україну і домагатися справедливого миру для неї, додав він.

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