Згодом він усвідомив свою помилку і вибачився.

Віце-президент Німецького футбольного союзу (DFB) Герман Вінклер зневажливо висміяв нещодавній візит президента України Володимира Зеленського до Берліна.

Як повідомляє Reuters, футбольний високопосадовець опублікував у своїх соцмержах пост, у якому поскаржився на перекриття доріг у столиці країни "через приїзд колишнього українського актора". Також він іронічно заявив, що "принаймні радянський меморіал у Трептов-парку поки що стоїть".

Під час візиту Зеленського минулої неділі велика кількість центральних районів міста були заблоковані. Тамтешня поліція вдалася до підвищених заходів безпеки.

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Reuters відзначає, що Вінклер є уродженцем Східної Німеччини, котрі тоді була державою-сателітом Радянського Союзу.

Футбольна федерація Німеччини відреагувала на цей інцидент, заявивши, що такі слова Вінклера є неприйнятними. DFB зауважила, що це питання буде порушено під час зустрічі голів регіональних асоціацій. До слова, Віклер також очолює футбольну федерацію Саксонії.

"У цій дискусії Нойендорф (президент DFB - прим. УНІАН) дуже чітко дав зрозуміти, що коментарі Вінклера щодо президента України Володимира Зеленського були сприйняті як нестерпні та образливі. Він вважає підхід Вінклера несумісним з основними принципами DFB", - передає заяву федерації Reuters.

Вінклер після шквалу критики видалив свій пост, а також виступив з вибаченнями.

"Це (пост) було створено в дуже емоційній для мене ситуації біля меморіалу в Трептов-парку. Я б більше не писав це в такому ключі. Я прошу вибачення за це і за роздратування, яке це викликало", - написав Вінклер у Facebook.

Нагадаємо, що футбольні федерації України та Німеччини домовилися про проведення товариського матчу між національними командами. Він запланований на 12 червня цього року і відбудеться у Бремені. Для Бундестім цей поєдинок стане 1000-м у історії збірної.

Також додамо, що наступний Чемпіонат Європи відбудеться у Німеччині. Він запланований на 2024 рік.

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