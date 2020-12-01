Королеву Єлизавету II нахабно обікрав співробітник, який працює в її будинку. Злодієм виявився 37-річний Буфетник Адамо Канто. Зловмисник скористався наданою довірою, крав речі з палацу і продавав їх. Всього він обчистив сім'ю на 100 тисяч фунтів.
Як повідомляє BBC, Канто зізнався, що виніс з Букінгемського палацу вісім десятків речей загальною вартістю сто тисяч фунтів стерлінгів. Зокрема, цінні медалі та сімейні фотографії з автографами.
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Половину вкраденого слуга продавав на аукціонах в мережі. Там і побачили речі представники палацу і забили на сполох.
Більшість речей Канто вкрав під час весняного карантину, коли в Королівському палаці майже нікого не було. Зараз цю справу розглядає суд.
До речі, викраденими виявилися фотографії членів сім'ї королеви - принців Вільяма і Гаррі, а також дружини Вільяма - Кейт Міддлтон.
Зазіхнув злодій і на речі придворних. Вломившись в їхні кімнати, він присвоїв цінну медаль, яка належала Головному Економові Букінгемського палацу — віце-адміралу Джонстону-Берту.
Зараз нахабу випустили під заставу, але йому загрожує термін за гратами.
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