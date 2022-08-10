Німеччина передала Україні ще чотири зенітні самохідні установки Gepard та майже 50 тисяч боєприпасів для них.
Про це повідомили на сайті німецького уряду.
Німеччина передала ще 4 зенітні самохідні установки Gepard до вже наявних восьми, а також майже 50 тисяч боєприпасів для них. Україна загалом отримала 12 установок Gepard.
За минулий тиждень Німеччина передала для ЗСУ також десять високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів, три броньовані ремонтно-евакуаційні машини, вісім пристроїв для боротьби з дронами, вісім мобільних наземних радарів та тепловізорів й кілька холодильників для медикаментів.
Раніше УНІАН розповідав про переваги зеніток Gepard. А канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував поставки озброєння для України.