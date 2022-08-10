Україна загалом тепер має 12 установок Gepard.

Німеччина передала Україні ще чотири зенітні самохідні установки Gepard та майже 50 тисяч боєприпасів для них.

Про це повідомили на сайті німецького уряду.

Німеччина передала ще 4 зенітні самохідні установки Gepard до вже наявних восьми, а також майже 50 тисяч боєприпасів для них. Україна загалом отримала 12 установок Gepard.

За минулий тиждень Німеччина передала для ЗСУ також десять високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів, три броньовані ремонтно-евакуаційні машини, вісім пристроїв для боротьби з дронами, вісім мобільних наземних радарів та тепловізорів й кілька холодильників для медикаментів.

Раніше УНІАН розповідав про переваги зеніток Gepard. А канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував поставки озброєння для України.

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