Також в Україну приїхали і самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000.

Україна отримала чергову партію важкого озброєння від Німеччини. Йдеться про реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) Mars II і самохідні гаубиці.

Про це повідомила міністр оборони Крістін Ламбрехт, передає welt.de. Вона зазначила, що поставка інших систем вже планується.

"Поставлені обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II і самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000. Ми тримаємо своє слово", - заявила Ламбрехт.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков вчора повідомив, що перші три зенітні самохідні установки Gepard і кілька десятків тисяч набоїв прибули з Німеччини.

Всього Україна отримає 30 танків Gepard з боєзапасами від Бундесверу. А три реактивні системи залпового вогню Mars II і 10 самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000 вже надійшли зі складів Бундесверу.

Прибуття в Україну озброєння від Німеччини підтвердивши голова офісу президента Андрій Єрмак. "РСЗВ Mars II вже передані Україні нашими німецькими союзниками", - повідомляв він.

Що таке РСЗВ Mars II

Середній артилерійсько-ракетний комплекс Mars II може стріляти ракетами різних режимів дії, наприклад, керованими ракетами з системою GPS або мінно-викидаючими ракетами для блокування ділянок місцевості. Стартові батареї з бойовим навантаженням в 12 ракет встановлюються на гусеничних машинах, здатних рухатися зі швидкістю до 50 км\год.

Ламбрехт додала, що в якості доповнення до цих систем озброєння у вересні Україні буде поставлений радар виявлення артилерійських озброєнь типу "Кобра", що дозволить німецьким артилерійським системам працювати ще швидше і точніше.

"Контракт вже підписаний, і зараз почнеться навчання українських військових роботі з цією складною системою", - сказала міністр.

За словами Ламбрехт, через кілька днів також повинні початися тренування по обіцяному зенітно-ракетному комплексу Iris-t SLM. Восени компанія-виробник зможе доставити в Україну "новий із заводу".

Видання вказало, що зенітні самохідні установки Gepard стали другою поставкою важкого озброєння з Німеччини в зону бойових дій через п'ять місяців після нападу Росії на Україну. У червні туди прибули сім самохідних гаубиць - важких артилерійських озброєнь, здатних вражати цілі на відстані до 40 км. Крім трьох реактивних систем залпового вогню, трьох самохідних гаубиць і ЗРК Iris-T також заявлені три броньовані ремонтно-евакуаційні машини.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня стало відомо, що Україна отримає від німецької Кредитної установи для відновлення (KfW) 7,4 млн євро для пільгового кредитування малих і середніх підприємств.

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