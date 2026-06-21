Криза в Гімалаях: Індія, Китай і Непал посварилися через мапу 1816 року

Кордони в Гімалаях є непевними ще з часів британської колонізації.

Індія та Китай домовилися про відновлення роботи стратегічного гірського переходу в Гімалаях, однак це рішення викликало різку реакцію Непалу, який вважає перевал своєю територією. Про це пише Antena 3 CNN.

Скандал спалахнув довкола спірної території Калпані–Лімпіядхура–Ліпулех, через яку проходить стародавній паломницький маршрут. Йдеться про район на стику кордонів Індії, Непалу та Китаю. Саме через нього пролягає перевал Ліпулех, який має важливе стратегічне та торговельне значення для регіону.

Після досягнення домовленостей між Пекіном і Нью-Делі щодо його повторного відкриття непальська влада заявила, що рішення було ухвалене без урахування її позиції.

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Як зазначає видання, суперечка навколо цієї ділянки має давню історію. Непал вважає, що територія Калпані–Лімпіядхура–Ліпулех належить йому відповідно до історичних документів, тоді як Індія контролює район протягом десятиліть і розглядає його як частину своєї державної території. Китай, своєю чергою, бере участь у домовленостях щодо використання перевалу як сторона, що контролює Тибетський автономний район.

У публікації зазначається, що нині в центрі уваги опинилися історичні карти та документи початку XIX століття. Зокрема, сторони звертаються до положень Сугаульського договору 1816 року, який визначав кордони між Непалом та Британською Індією після завершення англо-непальської війни. Саме тому, пише видання, дедалі частіше лунають заклики знайти та ретельно проаналізувати карти того періоду, аби встановити початкове проходження кордону.

Проблема полягає у різному трактуванні історичних джерел та русла річки Калі, яка згадується в договорі як орієнтир для визначення межі. Від того, де саме розташоване її витокове русло, залежить належність спірної території.

На думку оглядачів, питання навряд чи буде швидко врегульоване, оскільки воно поєднує історичні, політичні та стратегічні інтереси одразу трьох держав. Тому пошук документів і карт 1816 року може стати одним із ключових етапів у спробах довести правомірність територіальних претензій кожної зі сторін.

Прикордонні суперечки в Гімалаях

Як писав УНІАН, Індія та Китай активно інвестують у військову й транспортну інфраструктуру вздовж спільного кордону в Гімалаях, що стало особливо актуальним після сутичок 2020 року. Тоді Китай зміг швидко перекидати війська завдяки розвиненій мережі доріг і залізниць, тоді як Індія відставала через слабку логістику.

У відповідь Нью-Делі розпочав масштабні проєкти, зокрема будівництво тунелю Зоджіла та нових доріг, мостів, злітних смуг і вертолітних майданчиків у Ладакху та біля озера Пангонг Цо. Аналітики застерігають, що така інфраструктурна гонка лише підвищує ризик нових конфліктів у спірних прикордонних районах.

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