Індія і Китай активно будують інфраструктуру для війни за Гімалаї, - WSJ

Індія та Китай вливають величезні кошти в розвиток транспортної та військової інфраструктури у віддалених гірських регіонах спільного кордону в Гімалаях. Про це пише The Wall Street Journal (WSJ).

Як зазначає видання, прикордонні сутички на спільному кордоні, що сталися у 2020 році, виявили тривожну для Індії вразливість на цьому напрямку. Доки Китай десятиліттями створював величезну мережу залізниць та доріг уздовж своїх прикордонних регіонів, Індія майже нічого не робила для побудови інфраструктури, необхідної для оборони власних прикордонних районів в Гімалаях.

Коли у 2020 році спалахнули прикордонні сутички, в яких зафіксовані обмежені втрати з обох сторін, Китай мав змогу оперативно перекидати підкріплення - протягом кількох годин. Натомість військам Індії потрібен був тиждень, щоб відправити додаткові сили в регіон.

Через погані гірські дороги деяки високогірні райони Індії могли тижнями перебувати в ізоляції під час зимової негоди. Тепер Нью-Делі прагне виправити цю помилку. Одним з найамбітніших проєктів має стати тунель Зоджіла, що прокладається в горах північної Індії на висоті близько 3,5 км. Роботи над проектом вартістю понад 750 мільйонів доларів розпочалися через кілька місяців після зіткнень 2020 року.

15-кілометровий тунель, який мають закінчити через два роки, полегшить логістику до прикордонних постів у гірському регіоні Ладакх, який по пів року може залишатися відрізаним від решти країни через сильні снігопади, розповів генерал-лейтенант Діпендра Сінгх Худа, колишній командувач Північного командування Індії.

Як пише WSJ, однією зі спірних ділянок на кордоні Індії та Китаю є озеро Пангонг Цо, де протягом багатьох років відбувалися сутички між індійськими та китайськими військами. Після подій 2020 року обидві сторони заходилися будувати більше доріг та іншої інфраструктури на шляху до цього озера.

Минулого року Китай завершив будівництво мосту, що з'єднує північний та південний береги озера, що дозволило військам перетинати його, а не обходити. Індія наслідувала цей приклад, розширивши свої форпости та модернізувавши дороги вздовж узбережжя та на базах поблизу.

Індія також побудувала понад 30 вертолітних майданчиків та модернізувала й побудувала кілька злітно-посадкових смуг уздовж свого кордону.

Як зазначає WSJ, десятиліттями Індія уникала масштабного будівництва вздовж свого кордону з Китаєм, сподіваючись що непрохідні Гімалаї та відсутність доріг стримають вторгнення Китаю. Однак в останні 20 років Індія змінила підхід, побачивши, як Китай прискорено рухається вперед, будуючи десятки тисяч кілометрів доріг і залізниць у напрямку кордону з Індією.

В останні роки Китай почав демонструвати дедалі більшу впевненість, відправляючи війська до кордону та провокуючи періодичні протистояння. На думку незалежних аналітиків, інфраструктурні зусилля Індії лише збільшують ймовірність конфлікту за спірні прикордонні райони. Зіткнення 2020 року було частково спровоковано якраз бажанням Китаю зірвати будівництво Індією нової дороги поблизу кордону.

Китайська зовнішня агресія

Як писав УНІАН, західні розвідки вважають, що Китай розглядає можливість нападу на Тайвань у листопаді 2026 року, якщо проміжні вибори до Конгресу США призведуть до політичної кризи та внутрішніх заворушень і відволічуть Вашингтон від зовнішньої політики. У Пекіні потенційний конфлікт навколо результатів виборів вважають вікном можливостей, паралельно готуючись до силового сценарію – зокрема модернізуючи цивільні пороми для військових потреб і плануючи збудувати понад 70 таких суден до кінця 2026 року.

Нещодавно генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія і Китай можуть діяти скоординовано: у разі військових дій Китаю проти Тайваню Пекін, на його думку, здатен спонукати Росію до активних дій у Європі, аби відволікти Захід.

