За його словами, Росія має бути готова до того, що, якщо вона намагається анексувати чужу територію, то й в неї можуть щось забрати.

Чеський євродепутат Томаш Здеховський у своєму Twitter поділився сатиричним жартом щодо розподілу російської Калінінградської області між Польщею та Чехією.

Про це повідомляє чеське видання iDnes.

Зокрема, політик перепостив твіт анонімного автора з Польщі.

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"Настав час розділити Калінінград, щоб наші чеські брати нарешті мали вихід до моря", - йдеться в оригінальному дописі.

У Росії цей жарт вже назвали "реваншистською заявою".

Здеховський на це відповів, що Росія повинна бути готова до того, що, якщо вона намагається анексувати чужу територію на основі фейкових референдумів, це може спровокувати дискусії про те, чи варто залишати їй Калінінград.

"Я вважаю, що дебати є законними й що Росія повинна дійсно обміркувати свої майбутні міжнародні кроки", - наголосив він.

Політик додав, що спочатку місто було засноване на честь чеського короля Пршемисла Отакара II. Здеховський також заявив, що не здивований, що в РФ його жарт сприйняли серйозно.

"Я думаю, що росіяни сприймають себе надто серйозно, як з точки зору політики, так і з точки зору міжнародних відносин. Нам потрібно все більше тримати їм дзеркало і показувати, що ми не боїмося їх та їхніх погроз і що ми готові підтримати Україну в її боротьбі за повернення всіх територій", – підсумував чеський євродепутат.

Як відомо, до Другої світової Калінінград належав Німеччині. Однак Потсдамська конференція 1945 року вирішила передати більшу частину території Східної Пруссії СРСР. Таким чином РФ отримала новий регіон. У подальшому Німеччина у правових документах відмовлялась претендувати на ці землі.

Спроба анексії українських територій

Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

30 вересня президент РФ Володимир Путін заявив про готовність приєднати тимчасово окуповані території до Росії.

В МЗС Російської Федерації заявили, що на "приєднані" до РФ території буде поширюватися ядерна доктрина.

Країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що введуть санкції проти РФ за організацію цих псевдореферендумів.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський скликав на 30 вересня засідання РНБО. У відповідь на спробу анексії територій Україна подала заявку на членство в НАТО.

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