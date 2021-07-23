Макрон регулярно змінює телефони та "дуже серйозно до цього ставиться", заявив представник французького глави.

Президент Франції Еммануель Макрон змінив смартфон і номер мобільного у зв’язку з інформацією про можливе стеження за допомогою шкідливого ПО "Pegasus".

Про це повідомляє Reuters.

При цьому у Макрона зазначили, що немає ніяких підтверджень зламу президентського телефона.

"Це просто додаткові заходи безпеки", – уточнив представник французького глави.

Читайте такожМакрон підняв келих за відкриття терас під український тост "Будьмо!" (відео)Він зауважив, що Макрон регулярно змінює телефони та "дуже серйозно до цього ставиться".

У четвер Макрон провів екстрене засідання з питань кібербезпеки, щоби зважити можливі дії уряду після повідомлень про злам смартфонів низки урядових чиновників.

Напередодні французьке видання Le Monde повідомляло, що один зі смартфонів Макрона, яким той користувався з 2017 року, був у переліку цілей для потенційного стеження за допомогою ПО "Pegasus".

ЗМІ знайшли зв’язок шкідливого програмного забезпечення з розвідкою Марокко, проте країна все заперечує.

Шпигунське ПО, створене і ліцензоване ізраїльською компанією NSO, використовувалося для зламу смартфонів журналістів, урядових чиновників і правозахисників у глобальних масштабах.

ПО "Pegasus" інфікує телефони, дозволяючи витягувати повідомлення, фото та електронні листи, а також записувати дзвінки і таємно активувати мікрофони.

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Автор: Яна Ставська