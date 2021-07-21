Шпигунське ПО використовували для зламу смартфонів журналістів, урядових чиновників і правозахисників.

Телефон французького президента Еммануеля Макрона був у переліку цілей для потенційного стеження у справі про шпигунське програмне забезпечення "Пегас".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на французьке видання Le Monde.

За даними ЗМІ, один з телефонних номерів Макрона, яким він регулярно користується з 2017 року, знаходиться у списку номерів, обраних розвідкою Марокко для потенційного шпигунства.

Марокко заперечує свою причетність до використання шкідливого ПО й називає звинувачення "необґрунтованими та неправдивими".

Читайте такожНебезпечна загроза атакує українських користувачів Android та iOSLe Monde пише, що у 2019 році стеженню також піддалися колишній прем’єр Едуард Філіпп та 14 міністрів.

Шпигунське ПО, створене і ліцензоване ізраїльською компанією NSO, використовувалося для зламу смартфонів журналістів, урядових чиновників і правозахисників у глобальних масштабах.

У відповідь NSO назвала інформацію "сповненою помилкових припущень і непідтверджених теорій". А ПО розробляли виключно для урядових спецслужб й правоохоронних органів з метою боротьби з тероризмом і злочинністю.

Le Monde зазначило, що не має доступу до телефону Макрона, і тому не може перевірити, чи справді за президентом могли шпигувати, проте підтверджує, що за екс-міністром довкілля Франсуа де Ружі шпигували через смартфон.

Своєю чергою, The Guardian, яка теж брала участь у розслідуванні, заявила про "широкомасштабне зловживання" хакерським програмним забезпеченням NSO.

За словами авторів матеріалу, шкідливе ПО інфікує телефони, дозволяючи витягувати повідомлення, фото та електронні листи, а також записувати дзвінки і таємно активувати мікрофони.

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Автор: Яна Ставська