До цього Польща вже передала Україні велику кількість зброї радянської епохи.

Польща продовжує закупати озброєння у Південній Кореї, але передавати його Україні не планує – воно для захисту самої Польщі. Про це заявив президент країни Анджей Дуда, якого цитує RMF24.

"Не розглядається сценарій, за яким ми б комусь передали зброю, яку нещодавно закупили на мільярди злотих із кишень наших платників податків. Ця зброя призначена для безпеки та оборони Республіки Польща", – сказав він.

За словами польського президента, Київ справді просив про передачу новітньої зброї, яку закупила Варшава, але його негативна відповідь "була чіткою".

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Цими днями Дуда якраз перебуває у Південній Кореї, де він відвідав оборонні заводи корпорації Hyundai Rotem. Ще у 2022 році дві країни підписали контракт на поставку в Польщу 180 новітніх південнокорейських танків К2. У четвер президент Республіки Корея Юн Сук Чол висловив сподівання, що другий контракт на поставку танків K2 до Польщі буде підписано пізніше цього року.

Як пише Reuters під час візиту в Корею, Дуда також розповів про плани отримати ліцензію на виробництво цих танків безпосередньо в самій Польщі.

"Сподіваюся, що ... найближчими тижнями буде укладено принципово важливу угоду, наслідком якої буде реальна полонізація танка K2, тобто розміщення його виробництва в Польщі. Усі основні питання узгоджені. Останнім часом все ще триває дискусія щодо вибору між кількома місцями, де буде розташоване це виробництво", - сказав Дуда журналістам під час візиту в південнокорейське місто Пусан.

Польська військова допомога Україні, про яку не варто забувати

Як писав УНІАН, Польща була одним з найбільших постачальників зброї в Україну в перший рік повномасштабного вторгнення. Так, перший пакет військової допомоги від Польщі прибув в Україну вже 27 лютого 2022 року і включав міномети та боєприпаси до них, а також іншу допомогу.

У квітні 2022 року Польща передала Україні понад 230 одиниць танків Т-72М, а також десятки "Градів", самохідних гаубиць і БМП-1.

У травні 2022 року з арсеналу Війська Польського передано 18 САУ AHS Krab. В липні Україна одержала другу партію даних САУ.

Наприкінці липня Польща передала Україні танків PT-91 Twardy, які є польською модифікацією Т-72.

В лютому 2023 року Польща почала передавати Україні танки Leopard 2А4, які має на озброєнні.

17 березня 2023 року Анджей Дуда анонсував передачу Україні 4 винищувачів МіГ-29. Вони надійшли вже у квітні.

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