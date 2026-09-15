Голова МЗС РФ заявив, що РФ не припинятиме бойові дії на час переговорів щодо України.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва нібито готова до переговорів про припинення війни проти України, а також ніколи не намагалася ускладнювати цей процес. Його слова цитують росЗМІ.

"Росія цілком може відновити переговори, якщо інша сторона буде до цього готова", – сказав він.

За словами Лаврова, війну в Україні можна було припинити ще рік тому, якби Європа не відрадила США від домовленостей, досягнутих в Анкориджі. Однак сам кремлівський диктатор Володимир Путін у червні говорив про те, що під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Анкоріджі жодних домовленостей досягнуто не було.

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Крім того, Лавров додав, що РФ не припинятиме бойові дії на час переговорів щодо України. Однак він запевнив, що Росія нібито "готова шукати розумні компроміси", але "не допустить появи НАТО на своїх кордонах".

Також голова МЗС РФ заявив, що має намір зустрітися з держсекретарем США Марко Рубіо на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Коли може відбутися наступний раунд мирних переговорів

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що наступний раунд мирних переговорів планується провести в жовтні. Він зазначив, що йдеться про тристоронній формат переговорів.

Буданов не став уточнювати місце проведення потенційної зустрічі.

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