Ліндсі Грем звинуватив Путіна у "зухвалій" поведінці.

Один із лідерів республіканців, сенатор Ліндсі Грем опублікував допис зі звинуваченнями Володимира Путіна в неналежній поведінці та відкритими погрозами в бік Росії.

Так, у публікації на своїй сторінці в Х Грем звинуватив російського лідера Володимира Путіна в тому, що він "поводиться зухвало і публічно не піддається на вмовляння президента Трампа".

"Якщо Путін відмовиться всерйоз сісти за стіл переговорів, я сподіваюся і очікую, що президент Трамп запровадить додаткові економічні санкції проти банківського та енергетичного секторів Росії, а якщо буде потрібно, то і застосує масштабні тарифи. Вплив на і без того слабку економіку Росії змусить її сісти за стіл переговорів", - заявив Грем.

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Також у публікації Грем підкреслив, що за останні 48 годин Україна зробила важливі заяви про припинення вогню, угоду про корисні копалини і готовність брати участь у мирних переговорах.

"Настав час закінчити війну між Росією і Україною справедливо і почесно, як це намагається зробити президент Трамп", - зазначив Грем.

Переговори про завершення війни

Міністр фінансів США Скотт Бессент також заявляв, що США без вагань підуть на нові санкції проти російського енергетичного сектора, якщо це прискорить припинення вогню в Україні.

За словами спеціального посланника Штатів на Близькому Сході Стіва Віткоффа, планується зустріч делегацій Вашингтона і Києва в Саудівській Аравії, на якій сторони спробують узгодити рамки мирної угоди і початкового припинення вогню.

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