Тільки дурень хоче, щоб війна тривала, але Трамп не може поступитися Путіну, - The Telegraph

Поступки Путіну автоматично послаблять НАТО та стануть для Росії "запрошенням" до нападу на інші країни, зокрема й ті, які належать до Альянсу.

Тільки дурень хотів би, щоб війна в Україні тривала, але обраний президент США Дональд Трамп не може поступитися правителю Росії Володимиру Путіну. Якби США та Європа відмовилися від Володимира Зеленського, то запросили б Росію напасти на одну з країн НАТО, пише The Telegraph.

У травні 2023 року Дональд Трамп активно просував свою кампанію з метою повернутися на посаду президента США. Тоді він заявив: "Росіяни та українці гинуть. Я хочу зупинити це кровопролиття. І я зроблю це за 24 години".

Ці слова Трамп повторював неодноразово, уточнюючи, що його план залежить від зустрічей з Володимиром Путіним, який керує російською агресією, та українським лідером Володимиром Зеленським. Він також висловив переконання, що якби президентом США був він, а не Джо Байден, Путін не зважився б на вторгнення у лютому 2022 року.

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Проте, після перемоги на президентських виборах у США 5 листопада, Дональд Трамп поки не розкрив деталей своєї обіцяної мирної ініціативи.

Росія неодноразово заявляла про готовність до переговорів, але на власних умовах, включно з можливістю проведення їх у Словаччині. Ця країна, яка залежить від російського газу, часто демонструє прихильність до Москви, що робить її небажаним посередником для інших сторін.

Натомість Зеленський вважає, що повернути окуповані території, які наразі складають близько однієї п’ятої суверенної землі України, можна лише дипломатичним шляхом, хоч це і потребує значних зусиль. Війна триває вже 35 місяців, і хоча Україна зазнає втрат, її спротив вражає своєю стійкістю, зазначає видання.

Складнощі та ризики

Багато експертів скептично оцінюють здатність Трампа завершити конфлікт швидко. Ініціатива потребує не тільки рішучості, а й реальних поступок з боку Кремля, що в умовах затяжного протистояння виглядає малоймовірним. Окрім цього, існує ризик послаблення єдності НАТО, якщо ініціатива Трампа буде сприйнята вигідною для Путіна.

За роки свого правління Путін неодноразово користувався слабкістю міжнародної спільноти, щоб просувати свої агресивні дії. І якщо його нинішня агресія залишиться без належної відповіді, це створить небезпечний прецедент для майбутніх дій.

Санкції проти російських еліт залишаються недостатніми. Попри падіння рівня життя для звичайних громадян, російські олігархи зберігають свої статки, що дозволяє Кремлю фінансувати війну. Тіньовий флот російських танкерів продовжує експортувати нафту, надаючи режиму фінансові ресурси.

"Тільки божевільний може хотіти, щоб війна в Україні тривала. Але тільки дурень може хотіти, щоб це закінчилося тим, що Америка, а за замовчуванням і решта НАТО, змусить президента Зеленського стати на коліна перед Путіним. Агресія лютого 2022 року та наступних трьох років залишається несправедливою, необґрунтованою та непробачною", - підсумувало видання.

Переговори між Україною та РФ - важливі новини

Раніше в The Washington Post повідомили, що українські солдати на фронті стали більше підтримувати ідею мирних переговорів з РФ. Багато українських захисників упевнені, що навіть якщо бойові дії припиняться у 2025 році, Росія може знову напасти в майбутньому.

Крім того, український бойовий медик, головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов заявив, що не варто тішити себе ілюзіями щодо ролі новообраного президента США Дональда Трампа в переговорах з РФ.

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