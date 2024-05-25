Радослав Сікорський зазначив, що люди, які воюють на фронті, теж мають права людини.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща готова підтримати загальноєвропейську схему, яка стимулює українських ухильників повернутися на батьківщину. За його словами, для початку Україна сама має вирішити долю своїх громадян.

"Україна повинна сказати нам, що вона хоче, щоб ми зробили з їхніми громадянами. Я, звичайно, не вірю в те, що існує право людини на соціальне забезпечення за те, що вона ухиляється від призову. Люди, які воюють на фронті, теж мають права людини", - цитує дипломата видання The Guardian.

Він зазначив, що будь-яка схема обмеження пільг має бути загальноєвропейською, інакше ті, хто ухиляється від призову, почнуть купувати пільги по всій Європі.

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Українські ухильники - останні новини

У постанові Кабміну йдеться про те, що чоловіки, яких було знято з військового обліку через від'їзд за кордон на термін більше ніж три місяці, повинні до 16 червня особисто приїхати до України і прийти до тимчасового центру комплектування, щоб стати на військовий облік.

Крім того, ухильників зі статусом "у розшуку", яких спіймають на кордоні, одразу відправлятимуть до ТЦК, але безпосереднє доситавлення мають виконати поліцейські, яких викличуть прикордонники.

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