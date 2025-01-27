'Називайте речі своїми іменами': донька Маска прокоментувала нацистський салют батька

Вівіан є однією з шести дітей, яких Маск мав із письменницею Джастін Маск. У часи президентських виборів Трампа вона натякала, що може залишити США.

Донька Ілона Маска Вівіан Вілсон висловилася після звинувачень у тому, що її батько зробив "нацистське вітання" на мітингу, присвяченому інавгурації Дональда Трампа, пише The Independent.

Вівіан Вілсон, яка офіційно змінила своє ім’я після досягнення 18 років, щоб дистанціюватися від батька, не згадала Маска напряму, проте натякнула на інцидент під час мітингу в Capitol One Arena.

"Давайте називати речі своїми іменами. Особливо якщо були зроблені дві піки поспіль, ґрунтуючись на реакції першої піки", - завуальовано написала Вівіан, натякаючи, що жест її батька був не випадковістю.

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Також Вілсон відреагувала постом у Threads, коментуючи припущення в соцмережах про те, що жест Маска можна пояснити його аутизмом:

"Я не знаю, чому ви всі так бурхливо реагуєте, я явно говорю тільки про масті карт... Зрештою, немає жодних доказів, що я говорю не тільки про масті карт...".

Його донька, яка є трансгендерною особою, також висловилася щодо указу Трампа про скасування захисту прав трансгендерів.

"Я хочу, щоб кожна транс-людина прочитала цей документ", - зазначила вона, поділившись посиланням на указ. "Важливо розуміти, проти чого ми боремося і безсоромність їхньої ненависті".

Вівіан є однією з шести дітей, яких Маск мав із письменницею Джастін Маск. У часи президентських виборів Трампа вона натякала, що може залишити США.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, Ілон Маск очолить Департамент з питань ефективності уряду США. Під час інавгураційних заходів у Вашингтоні він виступив перед прихильниками Трампа та відзначився дивним жестом.

У мережі зараз активно обговорюють жест, який він зробив під час виступу - Маск приклав праву руку до серця, а потім різко скинув її вгору. Його вже порівняли з нацистським вітанням. Сам мільярдер сказав, що "віддає людям своє серце".

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