На опублікованому записі видно, що над будівлею Капітолію піднімається дим, а на вулицях звучить сигнал тривоги.

Всі будівлі Капітолію, де проходила репетиція інавгурації обраного президента США Джо Байдена, заблоковані "через зовнішню загрозу".

Про це в понеділок повідомляє агентство Reuters з посиланням на очевидців.

На опублікованому записі видно, що над будівлею Капітолію піднімається дим, а на вулицях звучить сигнал тривоги.

За даними кореспондента NBC News Френка Торпа, частина парламентського комплексу на Капітолії була евакуйована.

Пізніше ряд місцевих ЗМІ повідомив, що пожежа виникла по сусідству з Капітолієм - під автострадою, де живуть бездомні.

Секретна служба США, яка відповідальна за безпеку інавгурації, повідомила, що пожежу вже ліквідували, але вхід в комплекс Капітолію все ще закритий.

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Обрання Байдена президентом США

7 січня Конгрес США офіційно затвердив демократа Джо Байдена на посаді наступного президента США, яку політик має посісти 20 січня. Байден набрав понад 270 затверджених Конгресом голосів вибірників.

6 січня спільне засідання обох палат Конгресу, під час якого мали були бути затверджені підсумки голосування в Колегії вибірників, було перервано через масові заворушення на Капітолійському пагорбі, влаштовані тисячами прихильників Трампа. Агресивно налаштовані протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу, поліції довелося евакуювати законодавців. Повідомляється, що під час заворушень загинули не менше чотирьох осіб. Для наведення порядку до Капітолію було направлено Національну гвардію США.

Церемонія вступу Джо Байдена на посаду пройде за посилених заходів безпеки. Крім тисяч поліцейських будуть задіяні понад 20 тисяч солдатів Національної гвардії.

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Автор: Денис Прядко