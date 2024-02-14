Нападники почали провокувати хлопців ще в автобусі.

У суботу, 10 лютого, у Німеччині стався напад на українських баскетболістів. 17-річний Володимир Єрмаков помер через несумісні травми з життям, а 18-річного Артема Козаченка прооперували, він знаходиться в лікарні у тяжкому стані. Про подробиці трагедії ексклюзивно в "Сніданку з 1+1" розповів батько Артема, Володимир Козаченко. Про подробиці трагедії йому розповів син, який нещодавно прийшов до тями.

За словами Козаченка, Володимир, Артем та його дівчина поверталися до Дюссельдорфа після прогулянки торговим центром. В автобусі за ними сіла група з 8 хлопців західноазійської зовнішності, яка одразу почала провокувати - штовхнули Артема, штовхнули ногою Володимира. Троє друзів намагалися ігнорувати провокації, але підлітки все одно знайшли, за що зачепитися.

"Коли прийшов час виходити на потрібній зупинці, вони запитали: "Ви українці?". Діти відповіли: "Так" і почали виходити. Тоді вони вийшли за ними і почали зупиняти, кричати. Підбігли та вдарили дівчину Артема, вдарили Артема по обличчю. Почалась штовханина, хлопці почали бити", - розповів Козаченко.

Він зазначив, що бійку намагалися зупинити незнайомці. Люди викликали швидку допомогу та поліцію. Нападники почали тікати.

Артем Козаченко отримав 6 ножових поранень, переніс операцію. Коли прийшов до тями, то зміг розказати, що насправді сталося того вечора. Зараз Артем в лікарні у важкому стані. Водночас дівчина хлопця сильно не постраждала.

Напад на українських спортсменів у Німеччині - що відомо

Як повідомив УНІАН, 12 лютого Федерація баскетболу України повідомила, що в місті Дюссельдорф в Німеччині в результаті ножового нападу загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков.

Його друг Артем Козаченко потрапив до лікарні, в реанімацію. Пізніше в МЗС повідомили, що поліція вже затримала нападника. Це виявився 15-річний школяр німецько-турецького походження. За даними поліції, він уже відомий поліції як злочинець, який вчинив кілька нападів і грабежів.

Повідомлялося, що нападник завдав двом українцям дев'ять ножових поранень в груди і в живіт.

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