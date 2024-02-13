В цілому нападник завдав двом українцям дев'ять ножових поранень в груди і в живіт.

Поліція Німеччини розкрила нові подробиці у справі про вбивство 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова.

Як пише BILD з посиланням на свої джерела в поліції, ввечері 10 лютого німець турецького походження, 15-річний Мерт В., на вокзалі міста Оберхаузен напав з ножем на кількох людей. Один 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков - загинув, його товариш по команді - Артем Козаченко-опинився в лікарні у важкому стані.

У поліції розповіли, що в цілому Мерт В.завдав двом українцям дев'ять ножових поранень в груди і в живіт.

Відео дня

"Йому явно не було байдуже, що він може когось вбити. Під час арешту він не виявив жодних ознак каяття", — розповіли Bild в поліції.

У поліції також повідомили, що до нападу на українських спортсменів 15-річний підліток скоїв безліч інших злочинів і перебував на обліку в поліції землі Північний Рейн-Вестфалія.

Крім двох баскетболістів, злочинець також напав на 13-річну дівчинку з Лівану і 14-річного школяра з Сирії. Відзначається, що вони хотіли прийти на допомогу, коли побачили, що підліток напав з ножем на баскетболістів.

"У них були травми рук і кистей, а не глибокі ножові поранення в живіт і груди, як у молодих людей з України. Вони також отримали серйозні поранення, але, на щастя, вони не загрожують життю. Один вже зміг покинути лікарню", - повідомили в поліції.

Крім Мерта В., правоохоронці також заарештували в місті Херне 14-річного німця грецького походження. Його вистежили по камерах відеоспостереження. За версією слідства, він також брав участь у нападі, проте не завдавав ножових поранень.

"Це незбагненний вчинок, абсолютно безглуздий. Нападник навмисно шукав конфлікту з набагато більш старшим, високим і атлетично складеним українцем, а потім негайно і безжально застосував ніж", - сказав Bild на умовах анонімності офіцер поліції.

Вбивство Володимира Єрмакова в Німеччині - що відомо

12 лютого Федерація баскетболу України повідомила, що в Німеччині в результаті ножового нападу загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков. Його друг Артем Козаченко потрапив до лікарні, в реанімацію.

Пізніше в МЗС повідомили, що поліція вже затримала нападника.

Як писали ЗМІ, головним підозрюваним є 15-річний школяр німецько-турецького походження з Гельзенкірхена, другий-14-річний школяр німецько-грецького походження з міста Херне. Їх заарештували, але пізніше 14-річного німця з грецьким корінням звільнили з-під варти, оскільки підозра проти нього не була підтверджена.

Вас також можуть зацікавити новини: