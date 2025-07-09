Литва має переконати своїх союзників у тому, що агресивні наміри Російської Федерації - це не просто риторика, а реальність.

Як передає LRT, із такою заявою виступив литовський президент Гітанас Науседа під час зустрічі з дипломатами. Він повідомив, що країна зможе збільшити витрати на оборону до 5% від валового внутрішнього продукту вже наступного року:

"Ми повинні й надалі прагнути переконати наших союзників, особливо тих, які перебувають на заході чи на півдні, що агресивні наміри Росії - це не просто риторика, а реальність, і жодна європейська країна не може почуватися в безпеці, не будучи готовою".

Зазначається, що на зустрічі обговорювалися не лише питання державної безпеки та оборони, а й підтримка України. "Європі належить узяти на себе велику відповідальність за майбутнє України. Литва готова і далі подавати приклад", - підкреслив Науседа.

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Країни Балтії посилюють оборону

Як відомо, повномасштабний напад Росії на Україну змусив Литву, Латвію та Естонію готуватися до можливої військової агресії й проти них. Всі три країни надають українцям військову допомогу.

Країни Балтії вже ухвалили рішення про вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, а також взяли на себе зобов'язання значно збільшити витрати на оборону.

Нагадаємо, нещодавно Німеччина вперше з часів Другої світової війни відкрила своє військове представництво в іншій країні - тепер у Литві дислокуюється її 45 танкова бригада.

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