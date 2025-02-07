Наступного тижня міністри оборони країн-членів НАТО будуть обговорювати потребу подальшого збільшення інвестування в оборону.

Європейські члени НАТО і Канада у 2024 році збільшили витрати на оборону на 20% порівняно з 2023 роком. Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте у відповідь на запит Reuters щодо останніх даних про витрати на оборону.

У НАТО зазначили, що це збільшення на 20% сприяло тому, що загальні витрати європейських членів Альянсу і Канади перевищили 485 мільярдів доларів.

За словами Рютте, на наступний тиждень запланована зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО, під час якої будуть говорити, що треба більше і краще інвестувати в оборону.

Відео дня

"Ми здійснили перерахунок цифр. Вони зростають. Фактично витрати Європи і Канади у 2024 році зросли на 20%, що збільшило загальний обсяг додаткового інвестування з 640 до 700 мільярдів доларів в останні роки", - наголосив Рютте.

При цьому під "останніми роками" слід розуміти період з 2014 року, коли члени трансатлантичного військового альянсу узгодили мету оборонних витрат на рівні 2% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Відповідно до підрахунків НАТО, оприлюднених минулого року, наразі 23 із 32 країн-членів Альянсу досягти мети.

Витрати на НАТО: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у січні президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений, що США повинні витрачати гроші на НАТО, зазначивши, що його країна захищає членів Альянсу, але вони "не захищають нас".

Американський лідер зажадав, щоб інші члени трансатлантичного альянсу витрачали 5% свого валового внутрішнього продукту на оборону.

Водночас президент України Володимир Зеленський закликає країни Європи не економити та збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. На переконання президента України, потрібна спільна європейська політика у сфері безпеки та оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: