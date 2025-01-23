Американський лідер зажадав, щоб інші члени трансатлантичного альянсу витрачали 5% свого валового внутрішнього продукту на оборону.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений, що США повинні витрачати гроші на НАТО, зазначивши, що його країна захищає членів Альянсу, але вони "не захищають нас".

Як зазначає Reuters, Трамп зажадав, щоб інші члени трансатлантичного альянсу витрачали 5% свого валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборону. Це величезне зростання порівняно з поточною метою у 2% і рівнем, якого наразі не досягає жодна країна НАТО, включно зі США.

"Я не впевнений, що ми повинні що-небудь витрачати, але ми, безумовно, повинні їм допомагати. Ми захищаємо їх. Вони не захищають нас", - сказав Трамп журналістам після підписання указу в Овальному кабінеті.

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Він також повторив свої зауваження раніше на Всесвітньому економічному форумі в Давосі про те, що "вони повинні збільшити свої 2% до 5%".

Вимоги Трампа до країн НАТО

Дональд Трамп заговорив про вихід США з НАТО. У Європі переживають, що Трамп таки виведе США з НАТО і розвалить Альянс. Однак також є думки, що Трамп просто блефує, прагнучи змусити європейців більше вкладатися у власну оборону.

Раніше Литва стала першою країною в Європі за згодою збільшити витрати на оборону після вимог новообраного президента США Дональда Трампа.

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