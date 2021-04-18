Публічно озвучувати варіанти заходів зараз не будуть.

Адміністрація Джо Байдена зважує варіанти заходів проти Росії, якщо ув'язнений опозиційний лідер Олексій Навальний загине під вартою.

Читайте також"Кров" на руках Кремля: посольство Росії в Чехії облили кетчупом (фото)Про це заявив радник з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає CNN.

"Ми повідомили російському уряду, що те, що станеться з паном Навальним, який перебуває під вартою, є їх відповідальністю, і вони будуть нести відповідальність перед міжнародною спільнотою", - заявив Салліван.

Він відзначив, що публічно озвучувати варіанти заходів зараз не будуть.

"Але ми повідомляли, що наслідки будуть, якщо пан Навальний помре", - додав він.

Ув'язнення Навального: деталі

Навальний був затриманий відразу після повернення в РФ з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння.

У лютому суд змінив йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше".

Покарання опозиціонер відбуває в колонії суворого режиму №2 в місті Покров Володимирської області.

31 березня Навальний оголосив голодування.

Він заявив, що адміністрація щодня загрожує йому почати примусове годування.

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Автор: Людмила Жерновська