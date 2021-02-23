Депутата звинувачують в організації спроби штурму національного парламенту влітку 2019 року

У Грузії правоохоронці взяли штурмом офіс опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) і затримали її лідера Ніку Мелія. Поліція використовувала спецзасоби, в тому числі перцевий газ.

Про це повідомляє Эхо Кавказа.

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Штурм центрального офісу найбільшої опозиційної партії Грузії почався приблизно о 7:30 за тбіліським часом. МВС закликало прихильників опозиції не заважати затриманню Нікі Мелія.

За інформацією телеканалу "Руставі 2", під час штурму офісу ЄНР силовики застосували сльозогінний газ. Про це також повідомив портал «Новини Грузія». За його даними, силовики вивезли Ніку Мелія з території офісу на броньованій машині.

Ніка Мелія звинувачується в організації та керівництві груповим насильством, а також участі в ньому – у справі про заворушення 20 червня 2019 року.

Партію "Єдиний національний рух" заснував Михайло Саакашвілі. Вона правила в період керівництва країною, проте у 2012 році програла парламентські вибори. Після цього партія "ЄНД" перейшла в опозицію, а сам Саакашвілі покинув країну. Відтоді "Грузинська мрія" залишається при владі, А ЄНР - головною опозиційною силою.

Заворушення 20 червня 2019 року в Грузії

Причиною організованих опозицією акцій протесту, що почалися в Тбілісі в червні 2019 року, стало пленарне засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, що пройшло в грузинському парламенті. Під час нього депутат російської Держдуми Сергій Гаврилов зайняв місце спікера парламенту і вів засідання російською мовою. В результаті зіткнень протестувальників і поліції тоді постраждали кілька сотень людей.

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Автор: Денис Прядко