Канцлер не уточнив, про який саме комплекс IRIS-T йдеться - SLS або SLM.

У п'ятницю, 20 грудня, Німеччина відправила в Україну ще одну систему протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T, повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц на національному брифінгу за підсумками засідання Європейської ради в Брюсселі.

"Зараз поставляється ще одна система IRIS-T, я думаю, сьогодні, а також Gepard SPAAG, які ми продовжуємо поставляти разом з усіма боєприпасами, виробництво яких ми відновили", - зазначив він.

При цьому канцлер не уточнив, про який саме комплекс IRIS-T йдеться - SLS або SLM.

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Німеччина посилює систему ППО України - що повідомлялося

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що до кінця року Україна отримає від Німеччини ще одну систему IRIS-T і додаткові пускові установки для ЗРК Patriot.

За його словами, намір передати Україні додаткові системи ППО підтвердив канцлер Олаф Шольф під час VII Українсько-німецького економічного форуму в Берліні. Це буде вже шоста система IRIS-T, яку отримають Сили оборони.

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