Президент Володимир Зеленський хоче, щоб США допомогли Україні припинити війну на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час майбутніх переговорів з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом порушить питання про приєднання США до «нормандського» (Україна, Німеччина, Франція та РФ) або іншого формату переговорів щодо Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної з канцлером Німеччини Ангелою Меркель прес-конференції в Берліні. Трансляція заходу велася на Facebook-сторінці Офісу президента України.

«Щодо залучення президента (США Джо – УНІАН) Байдена до «нормандського формату» - ми навіть не встигли про це поговорити. Я дійсно хотів би, щоб США допомагали нам у вирішенні питання мирного врегулювання на Донбасі й деокупації наших територій», - заявив Зеленський.

«Це буде в «нормандському форматі», якщо його учасники будуть «за». Україна точно підтримує такий формат. Або це буде в іншому форматі – це питання перемовин, я думаю, і з пані Меркель. У мене буде зустріч з президентом Байденом, і я також буду піднімати це питання», - додав глава Української держави.

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Візит Зеленського до США: що відомо

7 червня відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена. Під час розмови Байден запросив Зеленського цього літа відвідати США.

12 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба уточнив, що Зеленський відвідає Вашингтон для зустрічі з Байденом наприкінці липня.

14 червня Зеленський заявив, що під час запланованого візиту до США планує обговорити питання про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, підтримку у сфері економіки, а також безпекову ситуацію на Донбасі.

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Автор: Денис Прядко